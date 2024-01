Los coches eléctricos y los híbridos cada vez tienen más presencia en las carreteras de nuestro país, y es que ofrecen muchas ventajas en diferentes aspectos para aquellos que están buscando un vehículo nuevo. Si hace poco has comprado un coche eléctrico o híbrido es posible que tengas dudas sobre si pasar la ITV o no.

La ITV es obligatoria para todos los vehículos, por lo que tendrás que pasarla con tu coche, aunque sea híbrido o eléctrico. Todos los turismos de uso particular tienen la misma periodicidad ITV:

Pasarán su primera ITV a los 4 años de su primera matriculación .

. A partir de entonces y hasta alcanzar los 10 años de antigüedad , deberán realizar la inspección cada 2 años .

, deberán realizar la inspección . A partir de los 10 años de antigüedad, deberán pasar la ITV anualmente.

La documentación que tienes que presentar también es la misma que la de cualquier otra ITV:

Ficha técnica del vehículo (tarjeta de ITV).

(tarjeta de ITV). Si se posee: el justificante de la cita previa y del pago online , si se hubiera realizado el pago a través de la web.

y del , si se hubiera realizado el pago a través de la web. Recomendado : permiso de circulación .

: . Recomendado: el justificante del seguro obligatorio en vigor y el DNI.

Sin embargo, puede que notes que a la hora de pasar la inspección, hay algunas cosas que no son iguales que con un vehículo de combustión. Con los coches eléctricos por ejemplo, no es necesario pasar ningún tipo de test de emisiones ni de ruidos. En los híbridos sin embargo sí que tendrás que realizar estas dos pruebas.

Todos los papeles que debes presentar en la ITV tras la renovación

Tal y cómo explican desde ITVASA, "los métodos utilizados en la inspección del vehículo a fin de realizar las operaciones parciales de inspección referidas, serán los siguientes:

Inspección visual: Es aquella inspección que se realiza mediante observación de los órganos o elementos de que se trate, y en su caso de su funcionamiento, atendiendo a probables ruidos o vibraciones anormales, holguras o fuentes de corrosión, soldaduras incorrectas o no autorizadas, taladros o cualquiera otras operaciones de mecanizado o plegado incorrectas o no autorizadas en determinados órganos o elementos, etc., que puedan dar lugar a probables causas de peligro para la circulación o el medio ambiente.

Inspección mecanizada: Es aquella inspección que se realiza con ayuda de alguno de los equipos de los que debe estar dotada la estación.

En cuanto a la documentación es muy importante presentar y tener en regla las siguientes tarjetas: