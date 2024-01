"Nos están obligando a plantearnos un cambio de modelo", amenaza Barbón por la crisis de la ITV

Golpe de timón del presidente del Principado ante la huelga en las estaciones públicas de la inspección técnica de vehículos (ITV), que ya ha generado listas de espera de más de cien días tras dos meses de paros intermitentes. Adrián Barbón amenazó con un cambio en el modelo de gestión de la ITV en caso de que los sindicatos no detengan la huelga y el sistema de revisión en Asturias se colapse, generando "hartazgo" e "inseguridad" en la población asturiana. La reacción del presidente del Principado por el alargamiento del conflicto laboral no sentó nada bien en el comité de prensa, que reprochó al Ejecutivo "su falta de capacidad para negociar". Entre tanto, el PP, primer partido de la oposición en la Junta General, registró una proposición de ley para agilizar el cambio de modelo con una prestación "mixta" de la inspección obligatoria de vehículos, a través de la iniciativa privada y las estaciones públicas. "Al señor Barbón le pido menos verborrea y más soluciones", emplazó Álvaro Queipo.

El presidente del Principado afirmó en Coaña que hace unos días ni se planteaba la idea de cambio de modelo en la ITV, pero justificó esta vuelca de tuerca en las consecuencias de la huelga que comenzó en noviembre pasado. "Lo público lo debemos defender todos" y las dos partes "tienen que ceder", manifestó Barbón, quien no quiso ahondar en detalles sobre su amenaza. Un cambio que podría pasar por privatizar, en parte, el servicio, como ya ocurre en la mayoría de comunidades autónomas de España. De hecho, Asturias y Andalucía son las dos únicas comunidades donde el servicio de la ITV es exclusivamente público.

Barbón también hizo hincapié en la cesión que está dispuesto a realizar el Principado para poner fin al conflicto laboral: la aceptación de la jornada de 35 horas semanales, aunque con la condición de que esta nueva jornada semanal "empiece en septiembre" por el colapso generado. También ahondó en otra de las exigencias del Gobierno regional: que la media de revisiones diarias por trabajador sea de 15 y no de 13 como ahora. "En Andalucía, hacen 25", aseguró el presidente asturiano. "Estamos hablando de la seguridad de la gente; de las personas que necesitan su vehículos para trabajar", sostuvo Barbón, quien apuntó que el gobierno "no pide un esfuerzo extraordinario, solo un pequeño esfuerzo".

Al comité de huelga de los trabajadores de ITVASA le sentaron muy mal las palabras del presidente del Principado. "No vemos lógico que, después de una primera negociación y de no aceptar lo que ellos dijeron, el Presidente nos dirija esa amenaza", manifestó Marcos Llorente (CC OO), al frente del comité. Según el representante de los empleados, el Principado "ha demostrado que no tiene capacidad de negociar".

"En la reunión del jueves pusimos encima de la mesa seis puntos, algunos de ellos relacionados con el aumento de plantilla, y el viceconsejero de Industria, Isaac Pola, nos dijo que no. Si rechazan nuestras peticiones y lo que nos ofrecen (establecer el horario laboral de 35 horas) está sujeto a condicionantes que son imposibles de cumplir está claro que no quieren negociar", insistió Llorente, quien defendió que sus reclamaciones repercutirían en "una mejora para los usuarios". "Ahora las listas de espera son de cinco meses por la huelga. Pero es que en condiciones normales las demoras son de mes y medio o dos. Eso no es normal. En el resto de estaciones limítrofes, las esperas son de una o dos semanas", remató Llorente.

La iniciativa del PP

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, reconoció el "impacto grande" en su partido por las palabras de Barbón, ya que el PSOE rechazó meses atrás en la Junta una iniciativa popular para abrir las ITV a la empresa privada. "Vemos que el Gobierno es incapaz para que los asturianos no tengan que sufrir listas de espera en la revisión de su coche. Tras escuchar a Barbón, tengo que decirle que es el momento de actuar para darle más flexibilidad al sistema", afirmó el dirigente popular. "El PP tiene la solución. Hemos presentado una proposición de ley para que de manera inmediata la empresa pública ITV no sea la única que preste en Asturias la inspección de vehículos y puedan hacerlas también empresas privadas, bajo el control de la administración".

La propuesta de los populares, como ya había explicado el diputado Luis Venta esta semana, es que en Asturias haya un sistema mixto, "con parte de gestión de la empresa cien por cien pública y la parte de gestión privada". Queipo pidió de forma explícita a Barbón "menos verborrea y que acepte las soluciones que le propone el PP, si de verdad quiere atajar el problema, reducir la listas de espera y mejorar el sistema como ya se hace en otras autonomías".