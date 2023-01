Los responsables de Izquierda Unida (IU) de Cangas del Narcea prevén reunirse en breve para analizar la crisis política abierta en el Ayuntamiento tras la denuncia por una presunta agresión de la edil Ada Riesco a dos chicas la madrugada del día de Reyes en un establecimiento de la localidad. Ese encuentro podría producirse este mismo viernes y en él la coalición analizará la cuestión de la denuncia, si adoptará alguna medida al respecto y también en lo que tiene que ver con su permanencia en el gobierno cangués que preside el alcalde socialista, José Víctor Rodríguez.

La edil denunciada, Aida Riesco, que no se ha pronunciado hasta el momento, estaría de baja según fuentes consultadas. En los últimos días se han producido numerosas reacciones tras trascender la acusación. Laura Álvarez, coordinadora de IU en el concejo cangués y teniente de alcalde, reclamó "respeto y presunción de inocencia" para su edil. El alcalde, José Víctor Rodríguez, por su parte, días atrás, señaló que "juzgar es labor de un juez". No fue más allá, aunque sí consideró que el comportamiento de los cargos públicos debe ser ejemplar no solo en el desempeño de estos sino también en la vida privada. Incidió, no obstante, en que tal manifestación no implicaba la emisión de ningún juicio sobre el particular.

Aunque IU ha anunciado que analizará su continuidad como parte del gobierno cangués, hasta la fecha la parte socialista del ejecutivo no ha recibido comunicación alguna al respecto. Se espera que en la reunión de la coalición que posiblemente se celebre este mismo viernes se tome una posición clara respecto a la situación y acerca de la permanencia o no en el gobierno de coalición.

El PP, por su parte, ha avanzado también que valora la presentación de una moción censura ante esta situación. Pero ayer no hicieron nuevas declaraciones, sino que incidieron en las ya realizadas. "De momento, no se descarta una moción de censura, es lo que podemos decir. Se está estudiando, pero sin plazos. Seguimos teniendo la misma opinión: como alcalde, José Víctor Rodríguez, ha dado por bueno que la conducta de la concejala fue violenta y entendemos que debe de tener la información correspondiente para hacerlo y habiendo dicho que era algo impropio, la sigue manteniendo en el cargo de concejala de Medio Rural", dijo el portavoz José Luis Fontaniella.