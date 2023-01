Los vecinos de Navelgas y alrededores han iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir la vuelta de un médico y un enfermero a la plantilla habitual. Hasta el pasado verano, en el consultorio periférico de Navelgas, donde hay asignadas 1.400 cartillas, trabajaban tres médicos de familia y tres especialistas de enfermería. "Dos pidieron traslado y las plazas no se cubrieron", lamenta Jesús Pérez, uno de los vecinos portavoces.

Los usuarios decidieron esperar un tiempo razonable antes de empezar las protestas, pero han pasado cuatro meses y no se han cubierto las vacantes. "Tal y como estamos ahora, un médico tiene que atender las consultas y las urgencias en la misma mañana; es decir, si hay una urgencia el centro se queda sin atender", destaca Pérez.

Lo usuarios lamentan además que los profesionales tengan que trabajar con este estrés añadido . "No tenemos el servicio que teníamos y estamos preocupados no solo por eso, también por los profesionales que tienen que hacer un esfuerzo extra y están hechos polvo", añade. Según detallan, en la actualidad los sanitarios hacen turnos de 48 horas, con un descanso de 24 horas, para atender las consultas asignadas al centro y las guardias en urgencias. "Trabajan a destajo y eso puede repercutir en la atención a los pacientes y en la salud los propios sanitarios, que no paran", dice Pérez.

Los vecinos reclaman que, para determinar el número de trabajadores de un consultorio periférico como el del Navelgas, se tengan en cuenta no solo en número de cartillas, "también la dispersión geográfica y las distancias que tiene recorrer un equipo para llegar a los pueblos".

La campaña de recogida de firmas se hará en los pueblos afectados para después entregar el documento a la Consejería de Salud. En todo caso, los vecinos estudian más acciones para presionar al Principado sobre la situación de los usuarios de esta zona de Tineo, particularmente envejecida. Está en estudio organizar una protesta en Navelgas con el ánimo de hacer visible la situación al mayor número posibles de vecinos y para que el Principado destine cuanto antes más personal al consultorio.