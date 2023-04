Francisco Javier Vinjoy fue secretario general del PSOE castropolense durante casi veinte años y, en 2019, se convirtió en Alcalde de Castropol dando el relevo al histórico regidor José Ángel Pérez. Jamás imaginó que, tras lograr la mayoría absoluta, no tendría la oportunidad de volver a concurrir a las elecciones para dar continuidad a su proyecto de gobierno, por eso, desde el principio se ha mostrado muy crítico con el proceso de primarias abierto en el seno de la Agrupación Socialista de Castropol. Aún así, se presentó a las primarias del pasado febrero frente al candidato alternativo, Arturo Álvarez, y perdió por un voto. Denunció irregularidades en el proceso y le dieron la razón desde Ferraz, pero la solución adoptada por la dirección del partido de repetir el procedimiento no le gustó. "Consideramos que se debió anular la candidatura que en tiempo y forma no presentó la documentación correcta. ¿Por qué tenemos que empezar de cero si nuestra documentación estaba correcta?", dijo pocas horas antes de tomar la decisión de no presentarse al segundo proceso de primarias. Lamenta la crispación que todo este proceso ha provocado en el partido y ahora medita si encabezar o no una candidatura independiente.

-¿Por qué decidió no volver a presentarse a las primarias?

-Se tomó la decisión a ultimísima hora. Nosotros no hemos planteado en ningún momento que se repitiesen las primarias, planteamos que en el proceso de primarias que se hizo, una de las candidaturas no tenía, entre otras cuestiones, los avales en regla y tenía que haber sido excluida. Esa candidatura no debió participar en el proceso de votación. Con lo que no estamos conformes es con que haya que repetirlo todo desde el principio volviendo a meter documentación y dando nuevos plazos, porque esa fase se hizo impecablemente. Si una candidatura no cumple es motivo de exclusión y si los órganos de control fallaron no es mi problema. En ese sentido, hemos presentado un recurso ante Ferraz. No participamos por lo que dice el propio recurso.

-Ese recurso no tiene respuesta...

-No, no han respondido.

-¿Se siente decepcionado con el partido?

-Yo me siento socialista, toda mi familia ha votado siempre al PSOE. Siempre hemos estado implicados con esta línea política y yo me sigo sintiendo tan socialista hoy como hace un año o hace diez. Cuando me afilié al partido aquí gobernaba el PP y desde ese momento hasta ahora hemos trabajado juntos desde la agrupación en aras de lograr un gobierno socialista para Castropol. Siempre hemos trabajado de manera constructiva, ejerciendo un socialismo tranquilo, de apoyo y de respeto a las personas que han conformado los diferentes grupos municipales y sin ningún tipo de crispación.

-¿La situación es diferente ahora?

-Si analizas la historia de los gobiernos socialistas, en este municipio siempre se le ha dado al alcalde que gobernaba la oportunidad de ir a la reelección sin más. Ahora mismo hay una ejecutiva que se ha propuesto romper la historia con una política ácida, de crispación, intentando que los que ahora estamos gobernando con mayoría absoluta, que tampoco hay tantas en Asturias, no vayamos a la reelección a toda costa y por todos los medios, rozando lo ilegal. Se ha planteado una hostilidad permanente frente al grupo municipal desde el mismo momento en que fueron elegidos, el pasado verano. Yo no he cambiado nada, pero la ejecutiva de ahora ha planteado una nueva dinámica de enfrentamiento, crispación y desprecio a los que aquí estamos.

-Desde el principio se ha quejado de irregularidades en el proceso abierto para elegir candidato...

-Hemos visto irregularidades que no han sido controladas debidamente y es algo que nos molesta. Por ejemplo, hay cinco personas que forman parte de la ejecutiva y que van en la otra candidatura y por eso pedimos una supervisión independiente del proceso. Nosotros no hemos tenido acceso a la documentación y no quisimos ir a un segundo proceso igual. Además, no queremos contribuir a este clima de crispación. Nuestro planteamiento es un socialismo y una gestión tranquila y creemos que los ciudadanos, ya no solo los afiliados sino la población en general, no se merecen que estemos en esta situación. De alguna manera, es un desprecio a lo que decidieron hace cuatro años. Para no contribuir a echar más leña al fuego decidimos no presentarnos y el futuro vendrá como decidan los ciudadanos.

-Pero se habla de una posible candidatura independiente ¿Hay alguna decisión tomada?

-No hay una decisión tomada al cien por cien, pero no se descarta. No depende solo de mi, se valorará en su momento y se tomará una decisión.

-¿Cómo es la situación interna del partido?

-Las relaciones internas no son nada buenas y se han dado situaciones de desprecio directo hacia las personas.

-¿Sopesa dimitir antes del fin del mandato?

-No, no valoro dimitir en absoluto, terminaremos el mandato. Además ahora volvemos a ser seis concejales, ya que se ha logrado incorporar a una nueva persona al equipo.

-¿Qué le dicen los vecinos de toda esta situación?

-La gente con nosotros está bien, me dan ánimos, he recibido cantidad de mensajes. Ayer (por el martes) tuve cientos de llamadas y mucha gente me animó a presentarme, pero la decisión se tomó a última hora con la intención de oxigenar un poco el ambiente. Hace cuatro años hubo otras primarias que no tuvieron nada que ver con lo que está pasando ahora. Ni Teresa Dorado, la otra candidata, ni yo nos dijimos nada ofensivo, las candidaturas cumplieron todos los requisitos...nada que ver.

-¿Tiene conocimiento de una encuesta realizada por el PSOE en Castropol para tantear al electorado?

-Sí, la tengo. Es una encuesta que concluye que de haber concurrido a las elecciones nuevamente, mantendríamos los resultados e incluso los mejoraríamos. Es una encuesta que se hizo a bastantes personas, unas doscientas, una encuesta potente teniendo en cuenta que Castropol es un municipio de tres mil y pico habitantes. La tengo y los resultados son buenos, lo sabe el partido y la agrupación.

-¿Conoció los resultados antes de las primarias del pasado 26 de febrero?

-La encuesta se hizo entre enero y febrero, pero yo tardé en tener los datos y no los tuve en las anteriores primarias, me llegó el informe después. El partido y la ejecutiva conocían los resultados antes de las primarias.