Rosana González aspira a revalidar el próximo 28 de mayo la mayoría absoluta con la que gobierna desde que se estrenó como cabeza de lista del PP de Coaña, en 2019. No es ni mucho menos su primer mandato, ya que, previamente, trabajó codo con codo con el histórico mandatario Salvador Méndez. Precisamente atribuye a la “cordura” de su predecesor la buena situación económica de la goza el municipio. “Los coañeses pueden seguir presumiendo de impuestos moderados, de un Ayuntamiento que no grava la plusvalía, que paga sus facturas con máxima inmediatez y que cierra cada una de las anualidades presupuestarias con deuda cero. Sin duda, una gestión económica razonable y responsable, ha sido el epicentro de nuestro compromiso con Coaña”, defiende la regidora.

-Haga balance de estos cuatro años.

-Estoy muy satisfecha de un concejo rural que avanza, que dispone de una carta de servicios que dan cobertura a los nuevos tiempos. Hemos hecho del Ayuntamiento una administración cercana, resolutiva, transparente, amigable, donde el eje de nuestra gestión son las personas. Han sido unos años muy duros y difíciles, donde los coañeses han dado lo mejor de sí y nadie se ha quedado atrás a pesar de la pandemia, por lo que me encuentro enormemente satisfecha de haber sido su Alcaldesa y de haber sacado el lado más humano y solidario para atender a los vecinos. Comprometida al máximo con mi municipio, cuando fue necesario no dudé en ceder mi paga extra a los Servicios Sociales municipales, para contribuir al apoyo a las familias con más dificultades en un momento tan extraordinario como el que nos tocó vivir. En definitiva, me siento muy orgullosa de mi concejo, en especial de mis vecinos. Suyo es el mérito de que Coaña brille en la comarca noroccidental y aquí cuentan con una mano amiga, personal e institucionalmente.

- ¿Lo mejor y lo peor de ser Alcaldesa?

-Lo mejor es contribuir en la resolución de las pequeñas grandes cosas que afectan a tus vecinos, que aquí son también tus amigos, tu familia extensa; y diseñar un concejo con presente y, sobre todo, con mucho futuro. Lo peor, sin duda, el no poder llegar a todo y pelear por solucionar cuestiones en las que no tienes competencias y que tu gente te pide auxilio, como es el caso de nuestra sanidad, que me preocupa mucho. He puesto voz siempre que he podido al hospital de Jarrio y al consultorio de El Espín, he tendido la mano siempre que me lo han pedido. Pero las consultas siguen anulándose y las intervenciones quirúrgicas como por ejemplo las de cataratas, continúan teniendo una lista de espera interminable.

- ¿Qué les dice a los vecinos para lograr su respaldo el 28 de mayo?

-Les pediría que confíen en nuestro equipo, hemos gobernado para todos, somos conocedores de nuestro concejo y tenemos un proyecto para Coaña. Hemos estado al pie del cañón sin descanso, resolviendo y gestionando el día a día del Ayuntamiento, atendiendo los problemas y poniéndoles soluciones y me ilusiona mucho pensar en el futuro que queremos para Coaña, donde los jóvenes van a adquirir un gran protagonismo. Puedo afirmar con rotundidad que somos la única candidatura que representamos a la totalidad de las parroquias de nuestro concejo y eso nos hace acreedores de un respeto igualitario por todos nuestros vecinos.

- Una de las apuestas de este mandato era lograr poner en marcha el centro de día ¿Cómo va?

-En los primeros cien días de la legislatura, el Ayuntamiento de Coaña tenía redactado un proyecto para convertir el edificio conocido como albergue en Centro de Día. Me lo llevé debajo del brazo a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y me entrevisté con la titular, con Melania Álvarez. Aparte de los planos y la memoria de costes, le hablé de nuestros mayores, de las dificultades que tenían para vivir el mayor tiempo posible en nuestros pueblos, del servicio de ayuda a domicilio que ya no era suficiente, de que ellos son la prioridad de nuestro concejo y de mi apuesta firme porque aquel Centro de Día fuera una realidad. Ese mismo día, la consejera me dijo que era un proyecto más que justificado; y a partir de ahí hemos avanzado hasta el punto de que ya está aprobado con trámites administrativos, con más de 420.000 euros de presupuesto y, si nada se tuerce, comenzarán las obras este mismo año. Me emociona pensar que en próximas fechas el albergue “Eva Canel” esté lleno de vida y suponga una nueva oportunidad para que nuestros mayores permanezcan en sus hogares y sus familias dispongan de un respiro de calidad.

- Resuma los principales logros del mandato

-Hemos alcanzado avances inimaginables: el despliegue de la fibra óptica en todos los pueblos, aunque aún me queda pelear una docena de viviendas en la zona alta. Mejoras sustanciales en la red de abastecimiento de agua, con mención especial al agua de Abredo, al saneamiento de Foxos o la renovación del saneamiento existente en el Ribeiro (Ortiguera) o la redacción del proyecto para instalar en agua en Bustabernego. Por otra parte la creación de parques infantiles y remodelación y permanente revisión de los existentes: Villacondide al fin tiene parque infantil. El proyecto “Coaña con su patrimonio”, con la recuperación de Escuelas y sus entornos, fuentes y campos de fiestas, de Vivedro a Cartavio, pasando por Sequeiro, Trelles, Villardá, Villacondide, San Esteban, Jarrio, Medal, Loza y Ortiguera. Y sin duda, ha sido el mandato en el que más se ha avanzado en el Plan de caminos municipal y en la apuesta por las familias y su bienestar, dotándoles de alternativas para la conciliación y construyendo un concejo atractivo para que se sientan orgullosos de haber elegido Coaña para construir su futuro.

-¿Qué actuaciones quedan pendientes?

-Hay que seguir con el Plan de caminos, pero también tenemos proyectos para el futuro que convertirán a Coaña en un municipio de referencia no sólo por el Polígono Industrial, sino porque los recursos naturales verán una transformación respetuosa con el medio ambiente que dinamizará nuestro concejo turísticamente con actuaciones como un mirador en El Islia (Medal), un área recreativa en Porto o la puesta en valor del Pico Jarrio con la creación de un entorno MTB. Además, finalizamos el mandato inmersos en un proyecto que dotará a El Espín de una Oficina de atención al ciudadano, un centro de estudios y un coworking o centro de teletrabajo; y estamos en fase de redacción del proyecto para la construcción de un edificio de servicios múltiples en Jarrio, cuyo su uso preferente serán programas de formación y empleo. Además, dentro de una convocatoria de fondos sociales europeos, tenemos presentado un proyecto para la regeneración urbana de El Espín.

- Coaña presentó en 2021 una candidatura novedosa al Premio Pueblo Ejemplar de Asturias centrada en la fortaleza de su biblioteca municipal Gonzalo Anes ¿Volverán a presentarse?

-Creo que nadie discute la valía y brillantez del proyecto de nuestra biblioteca, que cuenta con un plan de trabajo sociocomunitario que ha derivado en un modelo de gestión diferente, que muestra su eficacia y eficiencia en el medio rural. El papel protagonista de la población en la participación en la vida cultural a través de la biblioteca es lo que da título a esta candidatura, “Coaña un pueblo de biblioteca.” Sin duda una mirada diferente de entender el Premio Pueblo Ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias, de hacer pueblo desde un servicio de proximidad, esencial contando con el saber y la experiencia de otras áreas, pero lo más importante con la implicación vecinal en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de nuestros pueblos. Eso categóricamente nos hace concluir que somos muy afortunados de gestionar una biblioteca con tanto potencial.

-¿Cómo es la relación con el Gobierno socialista del Principado y qué le pide al próximo gobierno?

-No me gustan las peleas entre administraciones, dando espectáculos y mi relación personal con la administración autonómica es de respeto y cordialidad, como no puede ser de otra manera. Al próximo Gobierno Regional le pido compromiso con el Occidente y en especial con nuestra comarca, con el medio rural, para dejar de escuchar que somos parte de “la Asturias vaciada”, puesto que estamos llenos de potencial y necesitamos mostrarlo y aprender a presumir de él. Y por supuesto, les pido que la sanidad, la educación y las infraestructuras, así como el bienestar de nuestros mayores, sean las áreas esenciales de gestión sobre las que giren todas las políticas que se desarrollen, sin olvidarnos del lobo y del sector primario.

- Otro caballo de batalla de Coaña con el Principado ha sido la gestión de los Castros de El Castelón y Mohías. En el último año ha habido avances importantes gracias al Plan director de la cultura castreña que contempla mejores importantes para ambos yacimientos, ¿satisfecha?

-Avanzar siempre nos produce satisfacción, pero es ilógico que la Alcaldía deba de estar año tras año, legislatura tras legislatura, recordando y peleando por el mantenimiento y las inversiones para estos yacimientos. El Plan Director de la cultura castreña solo será exitoso cuando se dote de partidas presupuestarias en cada anualidad, de lo contrario, quedará en papel mojado. Y por supuesto, no quiero olvidarme de la Estela Discoidea, reiterando mi apuesta porque la piedra original de Santa María, siga luciendo en el prado de casa Cuete (Coaña), como símbolo y emblema de referencia de la cultura castreña. Recalco que la titularidad de estos yacimientos es del Principado de Asturias y como muy bien saben los coañeses, en los últimos veinte años no se apostó de forma decidida y como se merecen, por estas joyas patrimoniales. Aunque el ayuntamiento siempre ha denunciado esta situación, obteniendo un compromiso muy light.

- En materia de infraestructuras viarias sigue pendiente la reparación del Corredor del Navia ¿confía en que haya novedades el próximo mandato?

-El Corredor del Navia es fundamental para nuestros municipios. Me cuesta entender por qué se hacen promesas electorales que no son viables en los tiempos que corren. En esta comarca el PSOE tendrá una gran penalización en el voto: y los dos asuntos clave son el funcionamiento del Hospital de Jarrio y las carreteras. Coaña tiene todas las carreteras autonómicas pendientes de reparación, pero a los coañeses ya no nos quieren escuchar (desde el otoño me ha sido imposible gestionar una reunión con la Dirección General de Carreteras). No se puede faltar a la verdad, ni ofrecer nada careciendo de un diagnóstico, de unos estudios previos necesarios y de un informe de viabilidad. A nuestros vecinos no se les puede engañar, es lo que más me enfada. Diego Canga ha tomado buena nota de los deberes que le hemos puesto en Coaña y en esta comarca, donde las prioridades son el disponer de un calendario serio de inversiones en infraestructuras; la urgente necesidad de que el hospital de Jarrio tenga una nueva fórmula de gestión; y que la oferta formativa se adapte a las necesidades reales de las empresas; que el lobo deje de estar protegido; y que se escuche a nuestro sector primario.

-¿Qué opina de la irrupción de SOS Occidente?

-Entiendo que el abandono del Occidente tenga consecuencias como ésta y que los vecinos se harten e intenten llegar a Oviedo y cambiar las cosas. Pero también entiendo que muchos llevamos tiempo trabajando para ello. Creo que la solidez de un partido con presencia autonómica y estatal te da un respaldo que no se tiene de otra manera. Aventuras hemos visto muchas y todos sabemos cómo terminan. Pelear dos meses antes de las elecciones, no te lleva a ningún resultado. Esta pelea es una carrera de fondo, al lado de tu tierra. Me duele el Occidente, me duele Asturias y por eso creo que hace falta gente con amplias trayectorias de gestión y con demostrada valía al frente de las administraciones.