Habla con seguridad el reelegido alcalde de Cudillero, el socialista Carlos Valle Ondina (1992), y lo hace sin papeles en su diáfano despacho del Ayuntamiento de Cudillero. Empezó a militar en el PSOE con tan sólo 15 años. Dice que la influencia familiar tuvo algo que ver en ello. Hoy el regidor más joven del Occidente se siente comprometido con un proyecto político que a todos los niveles, dice, vela «por el bienestar social». Casado recientemente, prefiere no hablar de su vida privada, aunque sí confiesa que tiene el viaje de novios pendiente. Se marcha después de las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo que se festejan estos días Cudillero. Bromea con que no va a contar el destino, pero sí que se va «lejos, a conocer otras cosas». Para este mandato político tiene muchos retos. Se refiere a algunos en esta entrevista, en la que opina «de todo sin nada que esconder».

–Renovó la mayoría en la pasada cita electoral. Afronta su segundo mandato como Alcalde. ¿Cómo se siente?

–Me siento reconocido, sobre todo siento que la gente supo valorar el trabajo y el esfuerzo y, sobre todo, el cambio que dio Cudillero en los últimos cuatro años gracias a nuestro gobierno. Me refiero a la situación institucional, que mejoró mucho, y también al tipo de ejecutivo que dirigió el Ayuntamiento, formado por gente cercana, del día a día y que nunca cerró las puertas a nadie porque somos honestos, humildes y claros. Antes había un gobierno (del PP) destartalado, que no tenía unidad ni patrón.

–Es usted el regidor más joven de la comarca. Tiene 30 años y fue por primera vez elegido para el cargo con 26 años.

–La gente joven debe estar en las instituciones y en los lugares influyentes. Debe trasladar las tendencias jóvenes y lo que demanda nuestra sociedad. Debemos hacerlo y no solo eso, estamos preparados para ello. Somos generaciones que nos hemos criado en una nueva cultura política. Valoramos la transparencia y el contacto con la ciudadanía, que quiere saber qué hace la Administración y cómo se desenvuelve.

–En el Occidente el PSOE perdió el gobierno de varios ayuntamientos. ¿Qué ha pasado?

–Es evidente que ha habido una tendencia que no se corresponde con las necesidades de nuestro territorio ni de nuestra comunidad. En Asturias hemos subido en votantes en algunos municipios. Eso también hay que decirlo y agradecerlo. Asturias es un territorio socialista y el PSOE gobierna en muchos ayuntamientos. También el resultado a nivel regional ha sido bueno.

–Se ha perdido en concejos como Navia o Tapia, muy influyentes. No ha dado su opinión sobre este hecho.

–Hay que hacer un análisis y pensar en lo que hemos podido fallar. No somos perfectos. Desde ese análisis, se debe de hacer ver que en realidad el socialismo es lo mejor para la sociedad. La mejor alternartiva. También debo decir que hay concejos donde fuimos la formación más votada, pero gobernará la derecha por los pactos de la derecha con la extrema derecha, que se hacen a cualquier precio. En Gijón lo que está pasando ya es un atropello, cuando era una ciudad tan moderna y abierta.

–¿Qué retos principales tiene este mandato?

–El deporte será una prioridad. Partimos de un trabajo ya hecho en el anterior mandato. Pusimos en marcha nuevas instalaciones deportivas en el puerto; estamos construyendo pistas de pádel y tenemos una inversión de casi 250.000 para urbanizar el polideportivo de Villademar. También tenemos pendiente la acometida eléctrica del campo de fútbol, que estará lista la próxima temporada. Hemos reforzado la Concejalía de Deportes y esperamos que Cudillero despierte del largo letargo deportivo en el que se encontraba. Además de esto, quiero inventariar el patrimonio público, actualizarlo para poder saber con qué activos cuenta el Ayuntamiento con el fin de mejorar los ingresos. Me refiero al patrimonio que puede generar riqueza para el Ayuntamiento, como los bares de la playa, las antiguas escuelas.... Tenemos que aumentar el presupuesto. Hace dos años cerramos el ejercicio por primera vez en mucho tiempo con un remanente positivo de más de un millón de euros. Hay que tener en cuenta que en 2019 el arqueo presupuestario dio negativo.

–¿Pasa Cudillero por un buen momento en el plano turístico o se ha estancado?

–Está bien posicionado y en 2027 estará mejor. En los últimos cuatro años trabajamos de forma insistente y se recuperó toda la expansión turística que teníamos. Alcanzamos campañas de publicidad en Italia o Alemania, como ejemplo. A nivel institucional hemos tenido a una persona, yo, en instituciones importantes como la Federación de Municipios y Provincias de España, el comité federal de Partido Socialista o la Federación Asturiana de Concejos.

–¿Siente el apoyo del Principado?

–Siempre me sentí respaldado por el Principado y por su presidente, Adrián Barbón. Siempre que lo necesité se me dio respuesta. Han estado ahí. Siempre que he necesitado dar una respuesta urgente he encontrado apoyo.

–¿Hizo lo suficiente el gobierno de Adrián Barbón por el Occidente asturiano? En otros concejos hay muchas críticas.

–Se nos olvida con frecuencia, pero la legislatura pasada estuvo marcada por una pandemia, la peor que hemos vivido. Aún así, el Gobierno regional atendió con creces los proyectos que tenía. Tal vez nos gustaría tener más agilidad para algunos proyectos y fechas; lo cierto es que hemos pasado por una terrible pandemia. Y la gente valoró el trabajo porque sigue queriendo que Asturias está gobernada por el PSOE.

–¿Serán sus últimos cuatro años como alcalde?

–Pienso en el tiempo a corto plazo. Serán cuatro años buenos para el Ayuntamiento de Cudillero y buenos para el concejo. Serán cuatro años buenos para Asturias en general y me quedo ahí y con esa reflexión. Yo no tengo aspiraciones, simplemente tengo la ambición de defender el lugar en el que estoy en este momento. Hoy por hoy vivo en la Alcaldía y no sé qué pasará dentro de cuatro años.

–¿Qué es lo bueno de ser alcalde?

–Que conoces las necesidades y el día a día de la gente. Es satisfactorio que tus vecinos acudan a ti porque eso quiere decir que confían en ti, que les das una seguridad. Aquí nos trasladan hasta temas personales.

–Destaca usted sobre todo la cercanía del gobierno local a los vecinos.

–En realidad soy un vecino más que gobierna arropado por una mayoría social. Si un vecino me para en el supermercado o cuando estoy aparcando, le atiendo. Siempre me paro. Ser alcalde en un lugar pequeño tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero me quedo con las buenas. Me quedo con un pueblo que me arropa y tiene confianza en mí.

–¿Lo peor que ha vivido desde el despacho de Alcaldía?

–Sin duda la pandemia. Nos enfrentábamos a situaciones diferentes cada día y había que resolverlas. En este sentido, pese a lo caótico y dramático de la situación, hemos aprendido cosas y ahora sabemos que somos resolutivos y podemos dar respuestas. De algo tan malo también quiero quedarme con algo bueno.

–El recitador de l’Amuravela, Cesaréo Marqués, dejará de serlo en 2024 tras 40 años. ¿Qué opina el alcalde de Cudillero?

–Respeto todas las decisiones de las personas. Lo relacionado con la identidad cultutal es intocable y sé que l’Amuravela están en buenas manos y esas buenas manos elegirán el mejor relevo. Aprovecho para agradecer la constancia y el trabajo de Cesáreo Marqués. Desde aquí le apoyaré en cualquier decisión que tome. Me consta que cuando toma una decisión lo hace sabiendo de sus consecuencias, con responsabilidad, En ese sentido, estoy tranquilo. Tengo confianza.

–Estamos en una zona rural. ¿Qué necesita esta Asturias para crecer?

–A Cudillero le beneficia su buena localización, estamos cerca del centro y del aeropuerto. De hecho, hemos logrado desestacionalizar el turismo con el apoyo del Principado por, entre otras cosas, esta buena comunicación. Ahí están los datos. Pero diré algo: en Asturias somos atractivos porque somos rurales.