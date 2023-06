L'Amuravela llena Cudillero de humor con un sermón sobre bodas, realeza, eólicos e incendios y que pidió "un milagro" para el sector pesquero

No fue la de este año una l'Amuravela al uso. La lluvia primero, el viento después y la jornada fría marcaron el inicio del momento más especial del día de San Pedro en Cudillero: el sermón laico recitado en pixueto. Empezó una hora tarde ya que la intensa y constante lluvia no dio tregua a la procesión, en la que se pueden ver a doce imágenes. Finalmente, pudo ser. Subió Cesáreo Marqués con chubasquero y botas de agua al barco atracado en la misma plaza de la Ribera después de que la cofradía religiosa entregara su galardón anual a Manuel Marqués, Manolo". Luego se quitó la ropa de agua para recitar y confirmó, tal y como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que el próximo año será la última vez que lo haga.

El sermón de l'Amuravela volvió un año más a la plaza de la Ribera de Cudillero y no defraudó a los asistentes. Con paraguas en mano y mirando al cielo por la amenaza de lluvia, los fieles al recital que recuerda a San Pedro lo acontecido en el último año disfrutaron con los versos, la gracia y el estilo del recitador. Con el apuntador Víctor Carbajal sentado en el barco que se atraca para ocasión en la plaza y con la botella de vino blanco por la necesidad de tomar "un gutín" de vez en cuando, Cesáreo Marqués se puso en pie, empezó a recitar en pixueto y, como siempre desde hace 39 años, no defraudó.

Empezó con alusión a un asunto internacional, la coronación de Carlos III de Inglaterra: "Que bian ti veu Patrón / en esi tronu sentau, / comu Carlus “el Oreas” /peru sin Camila al llau,". Aunque prontó pasó a un tema local, la reciente boda del alcalde Carlos Valle con el jefe del gabinete del Ministerio de Presidencia, Rafael Oñate: "puadi vinir el que quera / que nun fai falta invitallu, / asina que mirai bian / ¡igual ta pur-i Bolañus! /si lu veis habeis dicili / que puadi subir al palcu, / ¡el jefi de gabineti / vei dexai el pasu francu!".

Tras recordar los terceros puestos de Fernando Alonso (como San Pablín), el protagonismo se lo llevó la pesca, un sector en el que se detuvo especialmente: "A nusoutrus, nada mal / nus viniría un melagru, / pa poder surdir, Patrón, / pos tamus tocandu en baxu". "La caballa, nin golella, / asi llevamus tres añus, / primeiru eran lus cupus / de cántabrus ya de vascus, / agora con lus que tenemus / in tan siquiara llegamus". Contó Cesáreo Márques en pixuatu, como es tradición, que la campaña del percebe se dio mejor, como la de pulpo y la merluza. Sin embargo, hubo un pero: " con istu de la inflación / alguín nus anda enfuyandu / ya siampri somus lus mismus / lus que pagamus el patu, / ¡ta dimostrau qu’ isti mundu,/ solu ta fechu pa cuatro! / (Alimerka, Más y Más,/ Mercadona ya ‘l Amanciu)". También hubo momento para comentar el proyecto de los eólicos marinos que se diseña en la costa asturiana: "Ya pa colmu de lus malis / ahora quiarin colocanus, / en mediu lus caladerus / aú garramus el pescau, / esi diañu de vironis / que son eólicus llamaus, / a nusoutrus, vou diciti, / in siquiara priguntarun". No se olvío de Luis, pescador fallecido y volvió una vez más a Inglaterra para comentar la muerte de Isabel II. "hasta que foi el intiarru / quinci días, bian pasarun, / ¿vistiqu’el sou fiu tuvu / duranti todu isti tiampu, / algu ciscau ya nirviosu / co’l ripiru mitiu ‘n cuarpu? / pos igual risucitaba / ya gulvía garrar el mandu".

Recordó Cesáreo Marqués en un recital interrumpudo varias veces por los aplausos el homenaje que se hizo en la residencia de mayores a Angilín el Ruleru y pidió para este complejo más espacio o un cambio: "Aprovechando que tou / de la Casa ‘l Mar falandu, / quixara pidir aquí / que lis busquin más ispaciu / pa salir tomar el sol / a dar paseus a diariu, / pos na llanera la entrada / nun hay pa metesi tantus.".

Hizo mención el sermón laico a los premios "Amuravela de Oro" que entrega la asociación Amigos de Cudillero y al coro de voces mixtas de Cudillero, que este año estrenó habanera durante el certamen dedicado a estas piezas musicales. En ese momento, Marqués pronunció un ruego: "que is falta xanti / pa tar con ellus cantandu, / asina que a lus prisentis / quixara faceis un ruagu / qu’ afinin el gorgoleiru / a si vayan apuntandu".

L'Amuravela recordó por orden cronológico momentos vividos en Cudillero en Navidad y en Semana Santa y se detuvo en asuntos eclesiásticos para pedir un párroco "fijo": "Pasan pur iquí lus Diácunus, / abondu bian lus tratamus / ya cuando si ordenan curas, / mándanlus pa outrus puablus, / asina que al Arzubispu / vamus a faceli un ruagu, /que nus deixi unu aquí / del últimu ordenamiantu". Pronto llegaron otras alusiones a noticias nacionales, esta vez del corazón: "Vargas Llosa ya la Presley / diárunsi el ya nun ti quiaru, / él golveu co la de antis, / ella, dicin tá buscando, / ¡que si acerqui por Cuideiru /que hay abondu cilibatu! / Agustín el de Totó / güi si taba pustulandu". No faltarón palabras para Shakira y Piqué ni para la boda de Tamara Falcó: "La Shakira ya’l Piqué / utrus que nun si arreglarun, / el quedóu en Barcelona, / ya ella marchóusi cantandu / con el Rólex el Ferrari /ya lus fius que tuviarun, / pa él un Casiu, un Tuingu / ya outra con menus añus". Con la hija de Isabel Presley y el Marqués de Griñón, Cesáreo Marqués se alargó más: " A la Tamara Falcó / piansu que nun la casamus, / munchas gualtas al asuntu / paemi a mi que tá dandu, / foi primeiru al paicer / por un asuntu de cuarnus / agora yá pol vistiu / ¡nun li gusta el que i fixarun! / amus dai la sulución / pa que gani bonus cuartus: / ¡que mangui unu de monxa / ya tian l’asuntu risualtu! / iba vender ixclusivas / siguru a milis de ciantus".

L'Amuravela tuvo un recuerdo para los viajes de los jubilados de Cudillero y la exclusiva que Ana Obregón dio a una revista nacional. Para el Rey Emérito no faltó comentario: " Foisi outra vez p’ Abu Dabi / que tian que cuidar al ñatu, / ¡empaquetóilu la fía! ¡vaya dos patas pa un bancu! / lu qu’esti rapaz allí / puadi deprender co’l gualu! / de momento po lu menus / atopáruni trabayu,/ foi por eméritus propius / qu’el siampri foi aplicau, / en discubrir lus tugurius / ya metesi en altercaus,/ ati cuanta que hasta el nomi / paemi que li cambearun, / por el de Filipi Juan / Froilán de Todus lus “Antrus”.

Cesáreo Marqués quiso tener presentes los incendios que asolaron Asturias a finales de marzo ("peru hay que ser más miraus / ya si tianin que facellu /que lu faigan controlau") y la polémica que se levantó con los trenes: "Ta vistu que co lus trenis / nun tenemos suarti, Hermanu, / co’l AVI siguin igual, / que quiar dicir, con ritrasu, / ya co’l FEVI unda pior / nun sabin nin tar midiandu, / pos nun cabin po lus túnilis / lus vagonis qu’iban nuavus, / ¡has danus salú, Patrón, / ya pacencia pa aguantallu!". No faltó el fútbol (El Uviadu ya ‘l Sporting / ahíanduviarun tirandu, / subi ya baxa na tabla / pa cabar aú imprimarun, / lu mesmu que si bellaras / un curridu mijicanu") ni tampoco alguna petición local, como más actividades para la Casa de Cultura.

El sermón tuvo recuerdo para Mercedes Oviaño, la municipal fallecida, para el pescador fallecido en alta mar Luis Busto y para el también difunto párroco, Don José. No terminó sin la copla de siempre ni sin hacer alusión a la parada de la Princesa Leonor en Ballota el día de la entrega del premio "Pueblo ejemplar a Cadavedo: "Pa la Princesa Lionor, / que pasóu cerca del puablu / vamus a dai outru viva, / que nus deixó un bon rigalu! / ricuyárunlu en Ballota, / en el bar Casa Fernandu". Al final se pudo escuchar lo que muchos anhelaban pasadas las risas: "¡Amura vela! ¡Isa vela! / ¡Fuego a babor! ¡Fuego a estribor! / ¡¡¡Viva Pedro!!!. La traca puso punto y aparte al momento más especial de las fiestas de las fiestas patronales de Cudillero: el sermón de l'Amuravela.