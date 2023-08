Más de tres metros de venera, el postre típico de Navia, se elaboran en el obrador de María Eugenia Fernández Doval para celebrar mañana sábado la fiesta que lleva el nombre de este postre y que sirve para recaudar fondos en favor de Manos Unidas. Una tradición que cumple 30 años para quienes están al frente de esta entidad en el concejo naviego, por lo que en la parte de venera en la que se ha dibujado el emblema de la organización se ha añadido una parte más de dulce para conmemorar este cumpleaños redondo.

Es el motivo que ha obligado a que la ya gigante venera haya tenido que crecer hasta los tres metros de largo y 95 centímetros de ancho. Para conseguirlo ha habido que aumentar las cantidades de la masa elaborada la tarde del martes: 17 kilos y medio de almendra marcona, 13 kilos de azúcar y 4 kilos de huevos. Esa enorme mezcla ha tenido que amasar María Eugenia Fernández, dándole forma de pequeños roscos durante la tarde del miércoles para, ayer por la mañana, poder mostrar ya en su escaparate su grandiosa venera.

Mañana sábado, a las 18 horas, comenzará la fiesta en el parque Alfonso Iglesias, de Navia. En esta convocatoria se espera recibir a más de 500 visitantes que podrán degustar el dulce en un plato compuesto por tortilla y empanada, a un precio de cinco euros. También los celíacos podrán disfrutar del postre, ya que se elaborará una parte separada para evitar la contaminación en beneficio de aquéllos que no puedan consumir gluten.

El dinero que se recaude tendrá como destino África Central, en concreto una población de Togo, donde se llevará a cabo la restauración de diez pozos de agua,. Para llevar a cabo el proyecto se necesita recaudar la cantidad de 100.000 euros.

"En Manos Unidas se certifica que todo el dinero recaudado va destinado a ese proyecto. Aquí todos hacemos un trabajo voluntario, nadie tiene sueldo y las donaciones van íntegras a su destino", subraya la pastelera, que asegura con orgullo que en los últimos treinta años el grupo ha conseguido recaudar 1.067.000 euros. "Céntimo a céntimo y rosquín a rosquín de venera, durante 30 años conseguimos recaudar más de un millón", destaca, a la vez que reconoce que los vecinos del concejo "son muy colaboradores".

La repostera reconoce que aportar su granito de arena elaborando la tradicional venera "me lleva la vida" y asegura que lo seguirá haciendo "el resto de mis días". De hecho, el año que viene le llega el momento de la jubilación y lo único que se llevará de la pastelería será la lata de la venera para poder seguir elaborándola en el obrador que tiene en su casa. "La voy a hacer toda la vida, mientras aguante. A mí me lo lleva el alma y me hace mucha ilusión, todo el grupo se esfuerza para sacar esta fiesta adelante", subraya.