Un franquino enseña fala a los Simpson y después a Superman

Los populares personajes Lisa y Bart Simpson han aprendido a hablar en eonaviego gracias al franquino Nicolás Vidal. Este estudiante de filología inglesa quiere aportar su granito de arena a la conservación de la lengua del Eo-Navia poniendo a disposición del gran público un variado fondo de contenido audiovisual.

"No soy un experto en esto, pero me di cuenta de que faltaba crear contenido en fala que llegue a la realidad de la gente. No hay literalmente nada en fala que se pueda ver en formato vídeo y creo que hay mucho potencial aquí ya que es material que también se puede usar como herramienta didáctica", señala Vidal, que empezó su particular proyecto traduciendo fragmentos de capítulos de la popular serie Los Simpson.

Se puso manos a la obra para cubrir esta carencia con una "iniciativa independiente, sin ánimo de lucro y a disposición de la gente de manera gratuita". La primera traducción, para la que contó con el apoyo de la profesora Belén Alonso, fue un segmento de ocho minutos del capítulo especial Halloween de la popular serie estadounidense.

Considera el franquino que las iniciativas que desde las autoridades competentes se impulsan para la conservación y difusión del eonaviego o gallego-asturiano no están calando hondo y logrando que aumente el uso de la lengua. "Está muy bien que se editen poemarios o cuentos en fala, pero solo así no se logrará un uso normal de la lengua. Hacen falta creaciones con las que se sienta identificada la gente, que formen parte de la realidad popular que ven en la tele o en el cine, creo que es el camino", señala convencido.

"A la gente que lo está viendo le gusta una barbaridad porque es algo que no existe, por eso es también difícil de valorar" añade Vidal, satisfecho con la buena acogida de su proyecto, que espera vaya creciendo de manera paulatina. Todo este trabajo lo está volcando en una página bautizada "Entrambasauguas TV" y donde expone que el objetivo es crear "úa plataforma conceptual unde a cultura popular de todos os rincóis del mundo poda manifestarse nel noso xeito único de falar".

Con la ayuda de un ordenador, un equipo de grabación y el software necesario, va poco a poco engrosando su particular proyecto audiovisual. "No tengo experiencia en esto y tampoco un estudio de grabación profesional. Hago lo que puedo con mis limitaciones y voy aprendiendo. Me gustaría encontrar a más gente que quiera participar como actores de voz en fala", cuenta. Y es que Vidal no solo se encarga de la edición de los vídeos y la traducción de los diálogos, sino que pone voz a los propios personajes. Una tarea que le gusta y no se le da nada mal: "Me gusta poner voces, a veces ensayo un poco, pero no me resulta difícil".

Aunque nació en Valdepares, Vidal es hijo de madre ovetense y padre londinense con lo que el amor por la lengua materna del Occidente surgió casi por casualidad. "No lo sé explicar, pero llegó el momento en que le di importancia y poco a poco fui hablando y convirtiéndome en defensor de la lengua", señala Vidal. Gracias a su padre es totalmente bilingüe, así que traduce directamente las series del inglés al eonaviego.

Nicolás Vidal, miembro del colectivo Agayo eonaviego que defiende la lengua del Eo-Navia, reclama iniciativas que permitan que la lengua "se transmita y se use con normalidad y naturalidad como el resto de lenguas del mundo".

Después de lograr que la familia Simpson se explaye en eonaviego, ya está trabajando en el debut de Superman. Va a traducir los cortos del popular superhéroe, aprovechando que son vídeos que carecen de derechos de autor, uno de los obstáculos a los que debe hacer frente a la hora de elegir el contenido adecuado para el doblaje.