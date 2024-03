Una vacuna y más apoyo a los veterinarios, receta para contener la gravedad de la enfermedad hemorrágica epizoótica

El mosquito que transmite la enfermedad hemorrágica epizoótica en las reses "volverá con el aumento de las temperaturas y todos sabemos, porque lo hemos vivido, lo que puede pasar". Lo contó en la cooperativa Campoastur de Otur, que, ayer, martes, celebró sus anuales jornadas técnicas, el veterinario madrileño Alfonso Monge. El especialista aseguró que las administraciones "deben dejar de especular y contar la verdad". En este sentido, advirtió dos cosas: una, solo una vacuna contendría el avance del virus; y, dos, "la enfermedad que provoca (este virus) es grave y deja graves secuelas a los animales".

Monge contó lo que ya pasó en las comunidades autónomas situadas más al sur de la Península, donde él trabaja. "De momento, no podemos para el avance, solo podemos tratar la sintomatología en el animal". Es decir, el ganadero, poco puede hacer por evitar al mosquito: "es como poner puertas al campo porque se reproduce en los bosques, donde hay humedad". A modo preventivo, se puede luchar contra la picadura del insecto con insecticidas. "Pero no hay garantías al cien por cien", dijo. En las zonas en las que trabaja han visto no solo la muerte de los animales, también otras consecuencias: "Reses afectadas en el parto, abortosterneros inadaptados y cojeras crónicas".

"La recuperación es casi imposible y, al final, todos van al matadero", dijo. Monge indicó que en sus 45 años de veterinario en Madrid, "he comprobado un fallo de la administración, que los que la dirigen no van al campo, desconocen el campo y lo que pasa en él y tampoco valoran el trabajo de los veterinarios". En este sentido, pidió mas apoyo y reconocimiento para las agrupación de defensa sanitaria ganadera, unas asociaciones de especialistas que, a su juicio, tienen una importancia vital porque "establecen una barrera entre enfermedades que afectan a los animales y las que afectan a las personas".

Javier Fernández, director técnico de la cooperativa Campoastur de Otur, con la directora general de Producción Ganadera, Rocío Huerta. / A. M. S.

En las jornadas técnicas participó la directora general de Producción Ganadera, Rocío Huerta, quien presentó las oportunidades que se abren con el cuaderno digital. Huerta aseguró que el Principado trabaja para reducir la burocracia y aprovechar al máximo las herramientas y recursos que ya funcionan para que, ante la llegada de nuevos requerimientos telemáticos, se puedan cruzar datos. "Eso defendemos ante el Ministerio", dijo en la salón de actos de la cooperativa, que se quedó pequeño para acoger a los ganaderos.