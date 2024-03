"Honor y valor", claves de las bandas de gaitas "La Reina del Truébano" y "El Penedón" para desfilar en Nueva York por San Patricio

"Honor y valor". Quizás son las claves para que las bandas de gaitas La Reina del Truébano de Navia y El Penedón de Castropol pudieran disfrutar del día de San Patricio, fiesta de origen irlandesa, este fin de semana en Nueva York. "Estamos muy agradecidos por todos los apoyos recibidos", cuenta el líder de la expedición, el gaitero valdesano afincado en Navia Luis Feito desde la ciudad neoyorquina.

Las bandas asturianas están invitadas por la delegación irlandesa. Los lazos que, especialmente La Reina del Truébano, ha tejido por el mundo durante sus múltiples viajes tienen en parte este resultado. Y Feito asegura que poder viajar con este cometido, "estar en Nueva York representando al Occidente asturiano y su cultura", es para el medio centenar de asturianos desplazados a la ciudad de los rascacielos de Estados Unidos «un sueño».

Este año, es el cuarto que participan en el desfile de Nueva York y Luis Feito agradece la entrega de los viajeros y gaiteros, pero también de aquellos que patrocinan de alguna forma el viaje. Los ayuntamientos de Castropol, Navia y Valdés son parte imprescindible. "Estamos muy agradecidos; es una suerte contar con este apoyo institucional", indica Feito y detalla que es primera vez que el respaldo se traduce en la participación de dos concejalas valdesanas, el Alcalde de Castropol y una edil más de este concejo. No pudo asistir una representación política de Navia por razones de agenda, pero igualmente este concejo también aportó su grano de arena económico.

Dinero que no llega fácil

Recaudar tanto dinero para poder afrontar los gastos del viaje «no es fácil». "Nos ayudan los ayuntamientos y las empresas locales; gracias a ellos conseguimos que viajen 50 personas; sé por experiencia que eso es muy difícil", detalla el gaitero.

Las bandas empezaron a protagonizar conciertos, pero el acto central se celebró el pasado sábado. En el desfile no faltaron las banderas de Valdés, Navia y Castropol, los estandartes de las bandas, los trajes típicos asturianos y, por supuesto, el sonido de la región. "Es un sueño para muchos chavales que nunca habían hecho un viaje tan grande", señala Feito.

Desfilar ante 140.000 personas no es una oportunidad diaria. En este sentido, "estamos muy contentos". Además, el grupo pudo disfrutar de buen tiempo, "algo con lo que no contábamos", y de un día central de San Patricio que se celebró de sábado. "Si nuestra misión es dar a conocer quién somos y de dónde venimos a través de nuestras tradiciones, está claro que en esta ocasión lo conseguimos a lo grande", indicó Feito. "Nuestras abejas (por La Reina del Truébano en particular) ‘polinizaron las flores de la gran manzana", añadió sonriente.

Las bandas se muestran orgullosas de lo logrado y su director advierte de que está especialmente satisfecho por ofrecer una oportunidad de gran viaje a jóvenes "que tuvieron menos oportunidades de conocer otros países como lo hacíamos las agrupaciones antes de la pandemia".

La experiencia quedará para el recuerdo. Plasmada en las cámaras de los móviles de muchos de los participantes el desfile de Nueva York, servirá para promocionar a las agrupaciones. De momento, ya han recibido un mensaje del chef José Andrés. La Reina del Truébano y El Penedón seguirán ensayando para lograr éxitos similares. La gaita y tradiciones asturianas, dicen, lo merecen