Tapia amplía a seis jornadas su histórico campeonato de surf Memorial Peter Gulley

El campeonato de surf Goanna Pro-Memorial Peter Gulley, que se celebra en Tapia cada Semana Santa, engorda su programación con más días de competición. A las cuatro jornadas tradicionales (de Jueves Santo a domingo), se añade en esta edición el fin de semana anterior (días 23 y 24 de marzo), cuando se celebrarán las pruebas infantiles del circuito Kids, donde competirán surfistas de entre10 y 14 años. Para las pruebas Junior y Open se espera buena afluencia de surfistas, rondando los doscientos participantes de la edición pasada.

"Para el Open llevamos ya unos ciento cuarenta inscritos. Creemos que serán sobre doscientos deportistas y esperamos que todo vaya bien: que tengamos olas, que haya sol y venga mucha gente, que la gente se divierta y vea lo bello que es este pueblo, que pasee, que coma bien y que vuelva", señala Adela Bas, que organiza la cita junto a su marido, Pepe Alonso. El campeonato cumple este año treinta y dos años de historia y, de momento, las previsiones en cuanto a oleaje y condiciones meteorológicas son buenas.

Bas explica que durante el fin de semana se celebrará el Circuito Kids. A partir del jueves se celebrará el Circuito Junior (Sub 16, Sub 18 y Sub 21), así como la prueba de la Liga Iberdrola Fesurfing (femenina) y la Liga Surfing.es (masculina). También está prevista una prueba del Open Internacional Tandem (surf en parejas). Bas augura buen nivel en las olas tapiegas y, en este sentido, apunta que la vencedora femenina del año pasado, Janire González-Extabarri, es una de las dos españolas clasificadas para las Olimpiadas de París: "Con esto queda clara la categoría de la gente que viene a Tapia. Solo dos chicas clasificadas en España y una fue la campeona del Goanna Pro del año pasado".

El campeonato surfista se presentó este miércoles en Tapia con presencia del concejal de Deportes, José Ramón Loza, y del Alcalde de Tapia, Pedro Fernández. "El campeonato de Tapia, con treinta y dos ediciones, es uno de los más antiguos que se celebran en toda Europa y vamos a tratar de seguir consolidándolo. Nosotros aportamos lo que podemos y tenemos ganas e ilusión de que salga para adelante", señala Loza. Por último, el regidor defiende la cita tapiega por su antigüedad y solera: "Es algo que nos hace únicos. Nos distingue de muchas villas del entorno, de la comarca y de otras regiones. Es algo que nos enorgullece y nos anima a seguir apoyando todo lo que podamos este evento".