La zona básica de salud de Tapia, que está conformada por el centro de salud del concejo tapiego y el consultorio periférico de La Caridad (El Franco), incorpora este trimestre tres nuevos profesionales, en concreto dos personas para el área de enfermería y una trabajadora social. Fuentes sanitarias indican que este equipo de atención primaria es el que sale más beneficiado del incremento de plantilla registrado en toda el Área Sanitaria I, la que agrupa al Noroccidente.

La trabajadora social ejercerá sus funciones de manera temporal, y a la espera de la obra del nuevo centro de salud de Tapia, en el centro rural de apoyo diurno de la villa tapiega. En este equipamiento también se presta el servicio de fisioterapia de esta zona de salud. En todo caso, se trata de una incorporación importante, ya que es un servicio que ya se presta desde hace tiempo en el resto de centros de salud de la costa occidental.

Por otro lado, según han indicado fuentes sanitarias, se ha reforzado el personal de enfermería con dos nuevas profesionales, una de las cuales prestará especial atención a la población pediátrica, aunque no de manera exclusiva, ya que también está previsto que realice la atención a los adultos. La incorporación responde a una histórica petición de los profesionales, pues los centros de Tapia y El Franco son los únicos costeros donde los pediatras deben atender en solitario a sus pacientes, ya que no hay una enfermera de referencia que atienda a la población infantil. Cabe precisar, además, que la atención pediátrica en esta zona de salud básica rota entre Tapia (lunes, miércoles y viernes) y La Caridad (martes y jueves).

Quejas en Tapia

Sin embargo, desde el centro de salud de Tapia lamentan la "falta de información" sobre la incorporación de la profesional que prestará atención a la población infantil. Aplauden su llegada, pues era una demanda del personal del centro desde hace más de tres décadas, pero lamentan que se cubra el puesto con una persona que tiene una reducción de jornada, lo que impide dar cobertura completa a los usuarios. "La profesional tiene todo el derecho del mundo a esa reducción, pero no nos parece bien que se cubra así el puesto porque se está discriminando a las familias de Tapia y La Caridad en comparación con las de Luarca, Navia y Vegadeo que tienen una enfermera pediátrica desde hace muchos años", dice el enfermero Eduardo Fernández, que no está dispuesto a seguir asumiendo la atención pediátrica toda vez que hay una profesional con esas funciones que podría aligerar su ya de por sí elevada carga de trabajo. Este profesional añade que la nueva enfermera, que aún no tuvo consultas en el centro de salud de Tapia y sí en el consultorio de La Caridad, no tiene agenda abierta, con lo que el personal de citaciones no puede administrar citas con ella.