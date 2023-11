En los últimos años el Derecho Animal, es decir, aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la relación que los humanos tenemos con el resto de los animales, así como la doctrina y la jurisprudencia que emana de ellas, ha tenido un gran desarrollo en nuestro país. Lejos queda la primera vez que se tipificó en España el delito de maltrato animal hace 20 años. A las sucesivas reformas del Código Penal en dicha materia –siendo la de 2023 la más amplia– hay que añadir otras novedades legislativas relevantes como la reforma del Código Civil de 2021, que descosificó legalmente a los animales estableciendo un nuevo estatuto jurídico para ellos como seres vivos dotados de sensibilidad.

También reciente es la primera Ley estatal de protección de los derechos y bienestar de los animales, en vigor desde este septiembre. Además de lo anterior, igualmente hemos de estar atentos a lo dispuesto en cada una de las 17 leyes de protección animal autonómicas y, en otras muchas normas de rango legal y reglamentario, que se van solapando por razón de la materia.

Sin duda, el Derecho Animal tiene un contenido cada vez más amplio y complejo, pero la mayoría de las veces es desconocido. Con la finalidad de ayudar a dar a conocer estas normas que luchan contra el maltrato, el abuso y la violencia hacia los animales y mejorar su aplicación, nació el servicio público que ofrece gratuitamente el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, a través de la Comisión de Derecho Animal.

En este Servicio de Orientación Jurídica contra el Maltrato Animal (SOJMA) la ciudadanía que tenga conocimiento o dudas sobre un caso de posible maltrato animal (no urgente porque si la vida del animal corre peligro inminente se debe dar parte inmediatamente a las autoridades, por ejemplo, a través de la app gratuita del Ministerio del Interior Alert Cops) recibirá un primer asesoramiento básico en el que se orientará sobre si el hecho pudiera o no constituir un ilícito penal o administrativo y sobre dónde se podría dirigir la denuncia a las autoridades competentes en la materia. Este servicio se puede solicitar a través de la web colegial del Ilustre Colegio de Abogados o a través del correo: comisionderechoanimal@icaoviedo.es.

El desarrollo legislativo, es un paso necesario para que una materia adquiera relevancia y profundidad a la par que se alinea con el sentir mayoritario de la sociedad, pero no es suficiente. Si las leyes no se conocen, o no se sabe cómo implementarlas o aplicarlas, se corre el riesgo de que acaben siendo papel mojado. No podemos permitirlo. Por ello queremos ayudar a personas o entidades con sensibilidad hacia los animales a que conozcan estas normas de protección animal que han de ser observadas y cumplidas por quienes tienen el deber legal de hacerlas cumplir. El cumplimiento de la legalidad aporta seguridad jurídica y nos hace una sociedad más justa e inclusiva.