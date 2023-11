Conflicto con Israel

Pese a que Gamarra esperaba que Sánchez no generara un conflicto, Sánchez fue a Israel y generó un conflicto. La prensa de izquierdas afirma que Netanyahu no acepta la crítica y que Israel provoca una crisis diplomática con España al acusar a Sánchez de apoyar al terrorismo, solo porque el presidente consideró inaceptable la matanza indiscriminada de civiles, cosa, opina una, que repudia cualquier persona decente. Añade la misma prensa que es Albares, muy enfadadito él, quien convoca a la embajadora israelí en España.

Pero en la prensa no tan admiradora del presidente, lo que se lee es que fue Israel quien convocó a la embajadora española para una dura reprimenda tras las palabras de Sánchez en Rafah, donde dio un paso enormemente imprudente y cercano a la deslealtad con sus socios europeos, cosa que un presidente de gobierno no puede permitirse y menos si es en ese momento presidente de turno de la Unión Europea.

Pues Sánchez pontificó que para acabar con el conflicto hay que reconocer al estado palestino y que si en la Unión Europea no terminan de decidirse, pues España, porque él lo vale, lo hará unilateralmente.

No se si esto habrá causado pasmo o no en la Unión Europea ni si será casualidad que estas palabras y las anteriores, que también enfadaron al presidente israelí, sobre el modo de vencer al terrorismo, que aprendiera de España que ahí estaba él para enseñarle cómo se hacía, las pronunciara junto al primer ministro belga, país que tan bien ha cuidado de nuestro entrañable Puigdemont hasta el soñado momento de rehabilitarlo y convertirlo en socio prioritario. Lo que sí sé es que Biden, Macron, quien expuso que la lucha contra el terrorismo no podía llevarse a cabo sin reglas, Sunak y el mismísimo Borrell, que afirmó que un horror no justifica otro y animó a que la ira no les consumiera, provocaron ese incendio innecesario que de ningún modo va a contribuir a evitar más muertes de inocentes ni a beneficiar los intereses ni el prestigio de España.

Ahora Hamás, esa colección de angelitos, agradece a Sánchez su actuación. Pues eso.