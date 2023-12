¿Por qué no denuncian más mujeres?

Ante la trágica semana de crímenes machistas, la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, manifestó que "las mujeres denuncian, pero no todo lo que deberían denunciar ni tampoco su entorno". ¿Otra vez revictimizar por lo que hacen o dejan de hacer?

¿Pero alguien las escucha? Llevan años hablando. Algunas, diciendo que el sistema las salvó. Y otras, que salvo que tengas un parte de lesiones graves, no te creen. Años explicando el miedo a la reacción de él, las dependencias económicas, la indefensión aprendida, la distorsión cognitiva, el ser migrante o en exclusión social, tener una discapacidad, que muchas no denuncian solo a una pareja sino a un padre y temen más por sus hijos o hijas que por ellas mismas…

Años de mujeres que sienten que todo es un laberinto. Con agresores absueltos. Calles sin salida porque la justicia les cierra la puerta una y otra vez. Y buscan alternativas, como un divorcio para evitar el conflicto penal, lo que luego las deja más indefensas en los procesos de custodia.

Supongo que es más fácil hablar de ellas en lugar de errores que nadie quiere reconocer. Uno, en el sistema. No es un "lo que sea", es que un VioGén de riesgo alto no es una prueba, para la que tienen que buscar e investigar. Analicen los juicios rápidos que se basan en un solo hecho y no en toda la historia de violencia. Expliquen por qué hay juzgados que apenas ponen órdenes de alejamiento. Justifiquen por qué hay casos en instrucción donde al equipo forense solo se le pide el informe de lesiones físicas... ¿Quieren que se salven? Ofrezcan prevención y perspectiva de género en la justicia. ¿Quieren que denuncien? Ofrezcan garantías de protección, investigación y juicios que no tarden años. Salgan con soluciones reales de los comités de crisis y no con ruedas de prensa vacías.

El problema de base no es si ellas denuncian. Es que hay demasiados agresores porque hay demasiados machistas. Y demasiada complicidad machista en la sociedad. Lo más desmoralizador de estos días no sé si ha sido ver esos crímenes o cómo se usaban a estas víctimas para volver a enfrentar al anterior ministerio con este, como si esto fuera un club de fans de uno u otro lado y como si las asesinadas hubiesen sido solo esta semana y no todo lo que llevamos de año. Menos personalismos y más contenido con soluciones. Por respeto a la memoria de las víctimas y por respeto a las que se levantan todos los días viendo polarizaciones y peleas partidistas que les son ajenas, mientras ellas solo piensan en cómo sobrevivir. Actúen ya.