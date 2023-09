Mantener viva la llama del joven Pablo Torroba Vera, fallecido en el accidente de Llanes: una sugerencia de homenaje

“Vivió feliz y os pedimos nos ayudéis a mantener vivo su recuerdo y así siempre estaré vivo en nuestros corazones”. Bonitas y emotivas palabras contenidas en la esquela del joven onisense Pablo Torroba Vera, hijo de Carmen Vera Guerri y Javier Torroba Pellico –director de la AF Picos de Europa-, fallecido en accidente de circulación en la carretera AS-115, a los 14 años de edad, en el que también perdió la vida Sandra Ramos Cortines, conductora del vehículo, de 47. Y nada mejor que mantener viva la llama de ese joven deportista –jugaba en el cadete del Urraca CF, de Posada- que rendirle tributo poniendo su nombre a alguno de los eventos que suelen organizarse en la comarca suroriental del Principado de Asturias.

Me consta que tenía dotes futbolísticas, no en vano despertó mi atención hace algunos años cuando jugaba al futbol-sala, en edad escolar, con sus compañeros del CRA Picos de Europa, de Benia (Onís), en aquella oportunidad en un encuentro disputado en la cancha del pabellón polideportivo municipal Juan Antonio Vega Díaz, en Cangas de Onís. Ya mostraba desparpajo con el balón en los pies. Eso sí, según cumplía ciclos iba ascendiendo, paso a paso, hasta fichar por el club de La Corredoria, una de las mejores entidades deportistas a la hora de trabajar el deporte base en el Oriente del Principado, siempre rodeada de buenos monitores y de una junta directiva muy comprometida con la cantera.

En estos momentos de duelo en la comarca del Oriente, creo que no sería nada descabellado ir pensando en darle el nombre de Pablo Torroba Vega a una de las pruebas deportivas con mayor arraigo y promoción de cuantas existen en la zona. Me refiero, y permitidme el atrevimiento, a la Gran Trail Picos de Europa, cuya próxima edición de 2024 tendrá lugar el 29 de junio. Eso sí, vaya por delante que es una mera sugerencia, pues, en ese caso, las voces autorizadas para determinar si aceptan o no la denominación GTPE-Memorial Pablo Torroba Vera son los propios organizadores y máximos responsables de la prestigiosa carrera de trail running –cuatro formatos, de 10, 22, 35 y 70 kilómetros de recorrido-, Rubén González Rodrigo y Marta Escudero Martínez, con salida en la localidad de Benia de Onís. En la última edición hubo casi 1.400 participantes en representación de veintisiete países.

“Un entorno natural incomparable que permitirá disfrutar a los corredores durante todo el recorrido. Pasarán por puntos emblemáticos como son los Lagos de Covadonga, ruta del Cares, el Jultayu o Canal de Trea”, exponen desde la organización en su web. “Por si fuera poco, la meta se ubica en la espectacular localidad de Benia de Onís, un paraíso rural y gastronómico que se erige como la anfitriona perfecta para disfrutar de un inolvidable fin de semana, repleto de deporte, ocio, naturaleza y buena comida”, inciden.

La GTPE 2023 se caracteriza por su sistema de salidas escalonadas. La de 70 kilómetros, la más madrugadora, arrancó a las 6.00 de la mañana. Por delante 5.300 metros de desnivel acumulado y casi 10 horas de titánico esfuerzo. Luego le siguieron, escalonadamente, las salidas del resto de pruebas: 35 kilómetros a las 9.00 horas (desnivel +2.200 metros), 22 kilómetros a las 9.30 (desnivel +1.383 metros) y 10 kilómetros a las 10.00 horas (desnivel +500 metros).

El funeral por Pablo Torroba Vera se oficiará mañana viernes, 15 de septiembre, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Onís, en Benia. Posteriormente, será incinerado en el Tanatorio Ciudad de Oviedo. La capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio de Funeraria La Santina, en Benia (Onís), donde su familia está recibiendo infinidad de muestras de condolencia en estas horas. Y es que el Oriente asturiano está de luto. ¡Qué injusta es la vida!