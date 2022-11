La constitución de una Escuela Politécnica en el campus del Cristo es la solución que reclaman los ingenieros de Minas para evitar la desaparición de la Escuela ante su inminente desmantelamiento y traslado a Mieres y también para adecuar la formación de los estudiantes a los nuevos objetivos formativos que reclaman «los cambios profundos» que está experimentando la economía asturiana.

"Los planes estratégicos de la Universidad no responden al reto planteado a la sociedad", reclaman

El «think tank» Escuela Minas Oviedo 2050, integrado por ingenieros formados en el centro ovetense, expresa y amplía esta idea en el artículo que acompaña esta información. El grupo de trabajo ha presentado a la Universidad de Oviedo y a su Consejo Social una batería de 30 medidas encaminadas a ofrecer la formación que requieren los nuevos objetivos mundiales en el ámbito energético y climáticos. Los ingenieros, a falta de una respuesta, afirman que la institución educativa asturiana carece «de una estrategia de formación en materias fundamentales para el futuro de la región».

Para el nuevo centro que los ingenieros proponen dentro de la reestructuración que tiene previsto poner en marcha la Universidad tienen ya incluso un nombre, el Instituto Politécnico «Jovellanos» del Principado de Asturias.

El think tank denuncia que la institución académica asturiana no está formando a sus alumnos según los perfiles que la sociedad demanda. «Los nuevas habilidades las están incorporando las empresas, sin que la Universidad de Oviedo haya ofrecido todavía una estrategia formativa que mire al futuro. Sus planes estratégicos, recién aprobados, no responden al reto planteado a las empresas y a la sociedad», afirman.

El grupo de trabajo de ingenieros de Minas llega a la «conclusión irrenunciable de que es preciso diseñar un nuevo concepto de las enseñanzas de Ingeniería. Por eso, propone agrupar en lo que sería el nuevo campus STEM del Cristo las facultades de Ciencias Exactas y Física, Química, Geología, Ingenierías de Minas y grandes equipamientos científicos, en busca de agrupar en un mismo entorno la excelencia científica y las enseñanzas tecnológicas.