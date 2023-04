El teatro Filarmónica registró ayer un lleno clamoroso para celebrar, como una fiesta, la adaptación teatral de la película "Campeones", de Javier Fesser. La expectación era tal que se quedaron sin poder acceder a la sala una cola de personas que llegaba a la esquina de la calle San Francisco.

Tal y como explicaba José Antonio Prieto, decano de la Facultad Padre Ossó, responsable de poner en marcha esta iniciativa junto con la Fundación Vinjoy y la compañía de Teatro La Westia, la idea va más allá de un compromiso socioeducativo. Supera el matiz solidario de apoyar, desde una Fila 0, a personas con discapacidad intelectual afectdas por la guerra de Ucrania. No es algo que se haya preparado para un colectivo, sino con un colectivo, en un concepto de trabajo conjunto absolutamente inclusivo.

De esta manera, diez extraordinarios actores con discapacidad intelectual han ayudado a otros pocos a hacer una representación muy literal de la premiada película que ganó el premio "Goya" a la Mejor película en 2019, han superado el frenazo del covid y han perseverado, insistido y peleado para terminar poniendo a todo el Filarmónica en pie, en un aplauso que duró más de 15 minutos..

Tras la función, un emocionadísimo elenco actoral se prestó a un encuentro con el público y contestó a las muchas preguntas que se les plantearon. Sus respuestas, tan blancas como sencillas. "Es la primera vez que hago teatro y me gustó", dijo uno. "Me puse nerviosa cuando me dijeron que iba a actuar en un Teatro de verdad lleno pero lo hemos hecho de maravilla", afirmó una segunda. "¡De aquí a los ‘Oscars’!", gritó uno de ellos enardecido. Y la respuesta que resume todo el proceso: "Lo más dificil fue todo, pero lo hemos logrado".

Una noche extraordinaria y distinta dentro de la vida cultural de nuestra ciudad. Una historia bien conocida por todos, ya que "Campeones" es uno de los más grandes éxitos de taquilla del cine español, pero que ha dejado boquiabiertos a los que asistieron a una función de casi dos horas, porque una obra de teatro no es una pelíícula, y donde todos los asistentes tuvimos que superar alguna barrera emocional.