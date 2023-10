Sonsoles Peralta, concejal y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo, hace un repaso a las necesidades de la zona rural del municipio y ofrece soluciones basadas en una mejor gestión del dinero municipal para destinar fondos al mantenimiento y limpieza de las vías, transporte público o instar al Principado a mejorar la conectividad a internet para fijar y atraer población joven.

–Háganos una fotografía de la zona rural de Oviedo

–En la zona rural están censados más de 12.000 ovetenses, que tienen los mismos deberes que los que residen en la zona centro de nuestro concejo y sin embargo carecen de los mismos derechos. Nos encontramos pequeños pueblos y aldeas con encanto y tradición a los que el Ayuntamiento de Oviedo tiene abandonados con problemas y reclamaciones de los vecinos sin darles solución. Canteli tiene un Oviedo de escaparate y una zona rural en el cuarto trastero.

–¿Cuáles son los problemas a los que hace referencia?

–Las concejales de Grupo Municipal VOX estamos recorriendo de nuevo toda la zona rural y lo curioso es que las demandas de los vecinos son prácticamente las mismas desde hace muchos años: el mantenimiento y limpieza de las vías, el deficiente transporte público, carreteras intransitables que no se arreglan pese a continuas reclamaciones y, finalmente, la conectividad a internet. No entendemos cómo el equipo de gobierno, siendo conocedor de las mismas, no es capaz de hacer un esfuerzo presupuestario para destinar dinero a solventar estos problemas. El mensaje de VOX es el mismo, el dinero de los ovetenses debe destinarse a lo necesario, recortando en gasto superfluo para destinarlo al bienestar de todos los ciudadanos.

–¿Cómo afecta esto a la zona rural?

–Lo asombroso es que el señor Canteli en 2020 ya anunció que el reto de Oviedo era fijar residentes en los barrios y en la zona rural. ¿Cómo lo está haciendo? Porque el centro suma residentes pero la fuga de vecinos crece en la zona rural. Olloniego contaba con más de 3.000 habitantes y hoy no supera el millar; en La Mortera han pasado de más de 1.000 a poco más de un centenar. Hay despoblación y envejecimiento de la zona rural. Sin servicios de calidad, no seremos capaces ni de fijar ni de atraer población joven que devuelva vida a nuestros pueblos y aldeas.

–¿Qué propone VOX?

–Los intereses políticos del PP de Canteli no deben estar por encima de los de los ovetenses. Sabemos que la zona rural, como máximo, puede dar tres concejales, pero esto no es excusa para no invertir en servicios. El mantenimiento de las carreteras es crucial y por ello hemos llevado a la Comisión de Urbanismo ruegos y preguntas para denunciar desprendimientos que ponen en peligro la seguridad ciudadana. Si hay posibilidad técnica para construir aceras por las que se pueda circular sin riesgo de atropello, deben hacerse. La excusa recurrente es que no hay dinero, pero nosotros decimos que sí lo hay, pero hay que saber gestionarlo. Con el teletrabajo en auge y estudiantes que necesitan conexión estable a internet, se debe instar al Principado a que agilice los trámites para pasar de las comunicaciones del siglo XX al XXI de una vez por todas. El transporte urbano es deficitario, por lo que hemos propuesto la revisión de varias líneas y la ampliación de frecuencias y trayectos. Para los vecinos de la zona rural afectados por este servicio hemos llevado a la Comisión de Economía una proposición para ampliar el ‘Bono Taxi’ a la zona rural para dotar a los vecinos de una mayor libertad de movimiento sin que el desembolso económico sea inasumible. A VOX no le sirve la excusa recurrente de ‘es que no hay dinero’ del PP de Canteli porque de lo que se trata es de un problema de gestión de los fondos, de frenar el despilfarro y destinarlos a lo urgente e importante.