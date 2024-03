El PSOE de Oviedo asegura que el Ayuntamiento va a perder otros 2,3 millones de fondos europeos para la reforma del Fontán

El PSOE ovetense advirtió este viernes de que el gobierno municipal "se dispone a desperdiciar otros 2,3 millones" de euros de fondos europeos. Su portavoz municipal, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Javier Ballina afirmaron que "es imposible" que la reforma del mercado del Fontán, financiada con dinero procedente de Bruselas, se termine antes del 31 de diciembre, la fecha límite para no perder la ayuda. Para que el dinero, destinado a la adaptación del espacio a su actividad, fuese concedido, el Ayuntamiento debe cumplir con un 60% de los compromisos adquiridos tras su concesión en marzo de 2022. "No vamos a llegar porque no se ha hecho nada en dos años", remarcó Ballina.

La ayuda procede del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria, que ya concedió una prórroga de seis meses a la administración ovetense para realizar el proyecto. Llaneza acusó al ejecutivo que dirige Alfredo Canteli de "gestionar de forma temeraria los recursos de los ovetenses", en zonas que necesitan "especialmente" estos fondos. Además de la reforma física del espacio, pendiente de la autorización de Patrimonio para salir a licitación, Bruselas estará ojo avizor en otros aspectos como formaciones para los comerciantes o la estrategia de funcionalidad. Desde las filas socialistas recuerdan que el gobierno se vanagloria de apoyar al comercio, pero no les parece "buena manera de hacerlo" perder 2,3 millones.

Esta ayuda corresponde a los fondos "Next Generation", aunque el PSOE volvió a recordar "la mala gestión" de los "Edusi". "De los 10,3 millones de euros que consiguió de Europa el tan criticado gobierno progresista, el equipo de Canteli ya ha perdido 4,5 millones. Y va camino de seguir perdiendo más dinero", explicó Ballina. El edil atacó al concejal de Planeamiento Nacho Cuesta, quien dijo que la obra se iba a hacer con fondos propios. "Estos fondos son dinero que entró en el Ayuntamiento y que va a tener que devolver. La razón que hay detrás de los recortes en el presupuesto cultural o de los centros sociales es pagar chapuzas como esta", insistió el edil.

Los socialistas recalcaron que los plazos de las actuaciones del Fontán son de entre 12 y 31 meses de ejecución. "Ni en los cálculos más optimistas se conseguiría", dicen mientras el Ayuntamiento está intentando ahora pedir más flexibilidad al ministerio en los plazos. "El gobierno alardea de gestión y ha salido ahora el anteproyecto de la plaza de toros, algo que era prioritario hace cinco años", espetó Llaneza.