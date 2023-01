Cervera pasa revista al mercado del Oviedo: "Estoy contento, Vallejo y Moro nos aportan cosas que no teníamos"

El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, analizó esta mañana la actualidad azul justo después del entrenamiento, el primero con Manu Vallejo como miembro de la plantilla. El equipo azul juega mañana ante el Villarreal B en el Tartiere (18.30 horas). Estas fueron las declaraciones de Cervera.

Moro y Vallejo

“Eran dos jugadores que había posibilidades de traerlos, entraban en el perfil que estábamos buscando. Moro es un extremo puro, que puede jugar en las dos bandas. Es rápido, tiene buen manejo de balón. Manu Vallejo juega en varias posiciones, arriba o en banda. Yo lo conocía, surgió la posibilidad de que pudiese venir. El club ha podido traerlas y yo estoy contento”.

¿Ve al equipo bien con los fichajes?

“Todos los equipos son mejorables, por las entradas y por las salidas. Estos jugadores nos aportan más de lo que teníamos. Velocidad, calidad…Y en el caso de Vallejo, más llegada al área”.

El mercado, una distracción

“Me preocupa, porque estos mercados están hechos para otros y no para nosotros, hablo de los entrenadores. A nosotros nos marean, a veces hay que retrasar el entrenamiento, esperar por el jugador. Por la noche preguntas, es un poco lioso. Me preocupa y me distrae”.

Borja Sánchez, todavía ausente

“Borja no estará disponible, es la tercera o la cuarta lesión. No lo voy a volver a convocar hasta que no pueda jugar noventa minutos, aunque luego juegue 30. Hasta que no lo vea bien, con Borja voy a ir con cuidado”.

Partido ante el filial del Villarreal

“Un partido complicado, el filial del Villarreal es más difícil fuera de casa que en casa. Si defendemos bien tendremos posibilidades, si acaban las jugadas será complicadísimo”.

Su influencia en el fichaje de Vallejo

“Mi papel con Manu…No hablo con él todos los días, pero con muchos jugadores hablas, chateas…Ya hace tiempo le pregunté si iba a salir y me dijo que no, que estaba contento en el Girona. Ahora sí veía que podía quedar fuera y contacté con él. Había varios equipos y que él habría venido supongo que algo tendrá que ver que fue jugador mío. La decisión la ha tomado él. Que juegue mañana es complicado, me cuesta mucho, con dos días…Tenemos gente suficiente, aunque si tuviésemos que sacarlo lo haríamos. No es un tema deportivo, sí social del vestuario”.

Su reto de hacer una alineación

“Hasta ahora no era un reto, tenía muchos, pero ocho lesionados. Puede pasar cualquier cosa, pero me hago una película. “Voy a tener problemas en hacer una alineación, pero tampoco. Es un problema de entrenador, de saber que nos viene mejor cada partido. Antes tenías que sacar a un jugador de sitio y ahora no. Tengo que elegir al adecuado y para eso estamos”.

¿Habrá más movimientos?

“No lo sé, me imagino que pueda haber algún movimiento. Antes comentábamos: “Ya verás el lunes”. Yo no veo movimientos, y de salida ya sabemos como es esto. De entrada, creo que no”.

¿Está contento con la plantilla actual?

“Yo sí, desde el día que vine estoy contento. Sabía la plantilla que había y ahora hemos traído dos jugadores que nos apuntalan".

¿Podría llegar otro delantero?

“¿Otro delantero más? Se ríe. Es que me rio, porque todo se arregla con delanteros, y en el fútbol…Igual lo que necesitamos es un central, fíjate, y no hablamos de los centrales. No lo toméis literalmente. No se arregla todo con gente de arriba. Tenemos delanteros y ahora mismo no es una preocupación para mí”.

Moro y Vallejo, en la convocatoria

“Raúl Moro y Vallejo van a entrar y creo que con los dos porteros ya salen 21. Mejor que estén en casa que esté”