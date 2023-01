El Oviedo esperaba cerrar el fichaje de Miguel Ángel Morro para suplir la previsible marcha de Tomeu Nadal pero, aunque el acuerdo estaba cercano, no ha dado tiempo a cristalizar toda la operación, a tres bandas, y el joven portero no se moverá del Rayo Vallecano. En las partes implicadas apuntan a una falta de tiempo para cerrar todos los documentos y darle forma al fichaje. Eso implica que Tomeu, en principio, no vaya a salir del Oviedo rumbo al Tenerife. El mallorquín ya tenía un acuerdo con el club isleño, pero todo estaba supeditado a que el Oviedo encontrase un sustituto, que tras caerse la opción de Cantero iba a ser Moro. Finalmente, la operación se ha caído y el Oviedo se quedará como estaba en la portería.

La actividad en las oficinas del Tartiere sigue a pleno rendimiento a media hora de que se cierre el mercado. Al Oviedo, aunque quería cerrar a Morro, no le afecta sobremanera la frustrada operación teniendo en cuenta que dispone dos guardametas. Tomeu, en cambio, se queda en el limbo tras tener un acuerdo cerrado con el Tenerife, supeditado en todo momento a que el Oviedo firmase a otro portero.