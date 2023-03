Manu Vallejo, atacante del Oviedo, valoró esta mañana la actualidad azul en la vuelta al trabajo tras el empate ante el Tenerife, con la vista puesta ya en el duelo ante el Leganés. El atacante lamentó la situación del equipo azul. Estas fueron sus declaraciones.

Granada-Ponferradina

"Claro que lo vi. Al final quedan once jornadas para dar un paso adelante como vestuario. Lo de ayer demuestra que cualquier equipo puede ganar a otro en cualquier situación. Nos agarramos un poco a eso para afrontar lo que nos viene".

Empate ante el Tenerife

"Recuerdo un buen partido. Creo que lo tuvimos más controlado que ellos, con más llegada. Quizás no tuvimos acciones claras de gol, pero atacamos más que ellos. Pero al final nos está faltando esa pizca de suerte que en estos momentos no la estamos teniendo. Aún así creo que ha habido una mejoría notable con lo departidos atrás".

¿Qué le pasa a Oviedo arriba?

"Es algo difícil de explicar. Ves otros partidos y se dan situaciones de rechaces, de goles que a nosotros no nos caen. Cuando logremos meter ese gol algo más temprano o consigamos meter más de un gol quizás cambie algo y lo podamos ver todo de otra manera".

"Hay más equipos que tienen los mismos puntos que nosotros, pero al final nos preocupa. El objetivo al principio de temporada no era estar en la situación que estamos ahora, pero tenemos once partidos por delante que los afrontamos unidos".

"A todos los equipos les cuesta ganar, no solo a nosotros. Quizás nosotros ahora atravesamos un tramo de temporada en el que nos cuesta más, pero todos atraviesan dificultades, y se ve en todos los fines de semana. Tenemos que poner las cosas difíciles a los que vengan. Afrontamos lo que venga con ganas. Sabemos que son partidos complicados, pero muchas veces sacas más puntos de los que te esperas. Vas con unas expectativas y en el fútbol poco se puede predecir. Ir a donde sea y sacar los máximos puntos posibles".

Situación personal

"Cuando llegué pensábamos en un objetivo diferente al que estamos ahora, pero esto es fútbol. Al final poco se puede predecir. Tenemos once partidos por delante e intentar hacerlo lo mejor posible".

"Yo cuando vengo a aquí es para ayudar. No me vale meter goles y que al equipo no le valga para nada. Intento correr, presionar y hacer todo lo que pueda. Quizás a veces ayudo en más cosas cosas de las que puedo, no sea lo mejor para mí, pero va a en mi forma de ser".

Falta de gol

"Nos preocupa. Tenemos que hacer goles, desde la defensa hasta los delanteros. Son situaciones. Borja Iglesias se encuentra el otro día un balón ahí en la línea, y a nosotros eso no nos pasa. Es verdad que en el último partido hemos tenido más acercamientos. Jugando como jugamos el otro día estaremos más cerca".

Ánimo del vestuario

"Me duele la situación, sobre todo no poder ayudar al equipo. Que más nos gustaría que ganar. Pero me sentí identificado por el partido y me fui dolido. Hay una que por poco no llego y pudo haber sido gol. Otras acciones de otros compañeros también. Tres puntos te dan un respiro que nos merecemos. Cualquier equipo haciendo menos consigue la victoria, y a nosotros nos hace falta un poco más".