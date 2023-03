Satisfacción por la imagen del equipo, pero sobre todo por el triunfo. Álvaro Cervera reconoce que la victoria en Leganés da mucha tranquilidad a los suyos en la pelea por la salvación.

El análisis del partido

“Hemos ganado, que era lo importante después de tanto tiempo. Estuvimos bien ante un equipo que aunque no atraviese su mejor momento es muy bueno. Cualquiera te puede complicar. Hemos hecho un partido completo defensivo y en ataque hemos dado más toques que otros días. No hemos sido más peligrosos, pero sí con más pausa. En global ha sido un buen partido. En conjunto, me refiero”.

El porqué de la mejora.

“Todo influye. Jugadores como Montoro o Borja te ayudan. Y sabíamos que teníamos que tener pausa con el balón, que el rival no espere siempre balones frontales. Influyen los jugadores y la forma de jugar, las dos. Ha salido lo que dibujamos”.

El juego de los suyos.

“En la primera parte sí sufrimos algo más, pero sobre todo dependía de nosotros. Manejamos bien la pelota pero cuando cometimos errores sufrimos. En al segunda parte estuvimos mejor. Nos falta más pausa y ser más fiables en la contra. Hemos tenido alguno pero no lo hemos acabado. Hay cosas que por mucho que busquemos el equipo no tiene. Intentamos mejorar y ha sido un buen partido.

¿Tranquilidad para el equipo?

“Esto nos da muchísima tranquilidad. Para todos: futbolistas y entrenador. Y la gente se lleva una alegría, llevábamos mucho tiempo sin ganar. El fútbol no ha sido justo con nosotros y esta victoria nos da tranquilidad. Vivir tranquilos es mejor que vivir acelerados”.

Novedades en el once.

“La posición de Rama fue por acercar a Montoro, y Hugo al medio para tenerla más”.

Tardanza en hacer los cambios.

“Cuando el partido no me gusta suelo hacer cambios seguidos, pero cuando lo que veo es a favor me cuesta hacerlos. La ley de los cinco cambios nos da posibilidades de acertar, pero también de equivocarnos, alguno estaba con molestias y no lo he cambiado. Entre que entras y te adaptas puede costar. Cuando algo me gusta no suelo cambiarlo”.