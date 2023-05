José María García, histórico periodista, "asturiano de adopción", fue castigado por el mismísimo Adolfo Suárez cuando este era director general de TVE en el tardofranquismo por elaborar un reportaje con el Real Oviedo de protagonista. El propio García, que está promocionando la serie que Movistar ha hecho sobre su carrera, "Supergarcía", contó la anécdota en una entrevista con "El País".

El comunicador hizo un reportaje a principios de los setenta en el que juntó a Enrique Rubio Sañudo, por aquellas presidente del Oviedo, con José Antonio Coto Álvarez, su homólogo en el Langreo. La percha del reportaje era que Sañudo iba a fichar a Coto como gerente del Oviedo y los dos equipos estaban en ese momento en la misma categoría, Segunda División. La emisión tuvo mucho impacto, siendo además Rubio Sañudo prima de Carmen Polo, la mujer del dictador Franco. El reportaje le costó a García un castigo de Suárez (que años después sería presidente del Gobierno) al menos según su versión.

Así lo cuenta García.

"Me enteré de que al presidente del Oviedo se le ocurrió fichar al presidente del Langreo como gerente del Oviedo. ¿Cómo va a ir el Oviedo a fichar al presidente del Langreo si los dos juegan en la misma categoría y tienen que jugar entre ellos? ¿Qué presidente decide quién gana? Los reuní a los dos para hacer un reportaje. El presidente del Oviedo no le daba mayor importancia a haber fichado al presidente del Langreo. Les hago las preguntas. Los dos infelices todos contentos porque están saliendo en televisión. Para acabar el reportaje los pongo a los dos de espaldas para grabarlos así, dos tipos orondos, presidentes de los de antes, y digo: “Ahí los tienen. Bien cebados, mejor bebidos y de espaldas a la realidad”.

Cuando se emite, me llama Adolfo Suárez. “¿Tú sabes lo que has hecho?” “Pues sí. Adolfo. Creo, y tú también creerás, que ha sido un reportaje cojonudo”. “¿Pero sabes quién es el presidente del Oviedo?”. “Ni lo sé ni me preocupa. Un tío amable que ha hecho una barbaridad”. “Es el primo de doña Carmen Polo”. “¿Y eso qué me importa a mí? No lo hemos violado, ni le he puesto una pistola para hacer el reportaje”.