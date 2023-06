El día que Marianín defendió a un árbitro: "Ni lo recuerdo"

Marianín ya tiene su libro para que nadie se olvide de sus andanzas con el Oviedo. Palabras mayores: 56 goles de oviedista y "pichichi" azul en Primera División. Por eso el club carbayón ha querido plasmar su historia en papel, en un libro escrito por el historiador azul José Ángel Muñiz Mangas, que ha editado la Fundación del Oviedo.

El título es "El Jabalí del Bierzo, biografía deportiva del último Pichichi del Real Oviedo en Primera" y su presentación, ayer en la tienda de la entidad en la calle Caveda de Oviedo, congregó al propio Marianín junto a decenas de seguidores carbayones y directivos del Oviedo como Manuel Paredes, vicepresidente y autor del prólogo; César Martín, responsable de relaciones institucionales, Carlos Muñoz, embajador del Oviedo, y Miguel Sanz, responsable del área social. "Mangas ha escrito este libro con pasión, cariño y el ánimo de colaborar con la historia del Oviedo", dijo César, que tomó la palabra en la presentación.

Miguel Sanz, también miembro del consejo de historia, hizo una breve introducción y aseguró que el libro, con un coste de 19,95 euros, es muy "interesante para todos los amantes del Oviedo", además de agradecer su implicación a Eduardo Muñoz y Francisco Guisasola, también historiadores del Oviedo.

Mangas, el autor, tomó la palabra y explicó por qué se lanzó a escribir un libro sobre Marianín, que para él ya es un amigo. "Se pueden contar con los dedos de una mano los libros editados sobre jugadores. Hay una biografía de Herrerita, la cual me pareció muy interesante, y me basé en ella. ¿Por qué Marianín? Muy fácil: es mi ídolo. Los goleadores marcan más en la afición, supongo que pasará también con Carlos. Marianín tiene la particularidad que es el único ‘pichichi’ del Oviedo que tiene ese trofeo en casa. Lángara no lo tiene", dijo Mangas. El autor va desgranando cada temporada que Marianín vistió de azul (1972-1977), con anécdotas y comentarios de compañeros y entrenadores. Se cuenta, por ejemplo, cuando Marianín defendió a un árbitro que iba a ser agredido. "Ni lo recuerdo", dijo el propio exfutbolista. También sus grandes momentos: el triplete más rápido de la historia en Segunda, sus tres goles a Iribar en San Mamés, un gol a los veinte segundos al Barcelona... "Espero que lo disfrutéis: hala Oviedo", se despidió Mangas.

Marianín dio un breve discurso, se mostró emocionado por el apoyo popular que siente en Oviedo tantos años después de sus goles y agradeció la presencia a los directivos y a la afición. "Me siento honrado, espero que os guste el libro que con tanto cariño ha escrito Mangas", aseguró el "pichichi", que firmó varios ejemplares junto con el autor.