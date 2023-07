Borja Bastón tiene un reto y el club le respalda

No ha sido el mejor año –futbolístico– de Borja Bastón, que hace solo un año era "pichichi" de Segunda División. El capitán azul tuvo mal inicio de año por las lesiones y un final extraño, con su futuro en el centro del debate. Con una cláusula en su contrato para jugar en México, el "9" dijo no. Apostó por quedarse en el Oviedo. Y por mantener silencio. Hasta ayer.

Antes del entrenamiento tomó la palabra en la ciudad deportiva y de las reflexiones se Bastón se interpreta que el delantero ha cogido aire para volver a ser el goleador carbayón. "La segunda vuelta no fue buena, tuve varios problemas físicos que no había tenido. Me costó recuperarme de una lesión y volví a caer en otra. Al final de temporada se dijeron muchas cosas, pero uno no puede hablar. Tengo muchas ganas de afrontar este año. He encontrado mi sitio, estoy a gusto y creo en el proyecto que se está haciendo. Es fundamental de que muchos nos conozcamos y el míster sea el mismo, esperemos que nos ayude y que el comienzo sea bueno", indicó el delantero, del gusto de Cervera y con buena relación con el Almirante.

El capitán azul fue uno de los caídos el curso pasado por el drama de las lesiones, que ya se inició en la propia pretemporada. "Estoy bien, me encuentro bien. La pretemporada es fundamental para encarar bien el año y en eso estamos. Los entrenamientos son muy intensos", dijo Bastón, que todavía no encuentra una explicación a los problemas físicos del curso pasado. "Lo del año pasado no es habitual, porque hace dos no hubo lesiones. Esperemos que eso se quede en el pasado, porque ahora estamos centrados en hacer bien las cosas y que no haya esos problemas", añadió.

Sobre la diferencia de intensidad en los entrenamientos de Cervera respecto a Bolo, antiguo entrenador carbayón, Bastón prefirió pasar de lado. "No quiero desmerecer el trabajo de nadie, porque cada uno tiene su forma. El míster es intensidad, trabajo y correr, correr y correr". Bastón, pues, tendrá otra temporada más la vitola de líder en una plantilla en la que por el momento destaca la presencia de varios delanteros: cinco. Ante esa tesitura, el "9" dice que todo lo nuevo bienvenido sea. "Es una cosa del míster y del club y nosotros encantados, es competencia sana y el beneficiado será el equipo. "Tanto Álex Millán como todos los que han venido son gente joven y tienen muchas ganas de aprender. Los veo muy involucrados a la hora de preguntar cosas y están aprendiendo todo lo que trabaja el míster, como las presiones. Álex Millán es un gran jugador, me está llamando la atención estos días", finalizó el jugador.