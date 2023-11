El entrenador del Oviedo, Luis Carrión, valoró hoy la actualidad del equipo azul antes del partido de este lunes ante el Cartagena en el Tartiere. El conjunto azul llega a la cita tras el empate en La Romareda con el objetivo de sacar otros tres puntos en casa y continuar su buena racha.

Estado físico de la plantilla y Cazorla, duda

"Algunas molestias con algunos, esperaremos al entreno. Luismi llegará, Viti también, Santi Cazorla tiene molestias y veremos. Lo demás, lo normal. Luengo tuvo un problema por los resbalones y luego los problemas de larga duración".

El encuentro ante el Cartagena y el centro del campo

"Personalmente con el mayor respeto posible. Le tengo el mayor respeto a ese club y al entrenador. Cuando ha recibido algún efecto negativo les ha costado superarlo. Pero nadie gana fácil a nadie".

"Veremos, tenemos muchas posibilidades. Jimmy, Víctor, Seoane...Lo valoraremos en el entrenamiento. Luismi está disponible y trataremos de elegir bien".

¿Alemão y Bastón juntos?

"Me lo planteo, son dos buenos jugadores y complementarios. Pueden hacer daño al rival con un doble punta y es una posibilidad que tenemos".

¿En qué punto ve a su equipo?

"Realmente, en contra de lo que podía pensar, desde muy pronto el equipo entendió lo que quería. Me gusta que arriesgue y que vaya al ataque. Pensaba que tardaríamos un poco más. Los jugadores lo cogieron rápido y fue así. Luego hay partidos en los que estoy más contento o menos. Lo que me gusta es la mentalidad de siempre ir a ganar. Hay acciones en las que estoy desde la banda y...Recuerdo en Amorebieta, con Dani Calvo abriendo a banda y subiendo a rematar. Dije: 'Nos estamos volviendo locos'. Pero quiero esa mentalidad en el equipo, los jugadores lo cogieron rápido y quiero".

¿Qué le falta al equipo para dar un estirón?

"No creo que falte pegada. Hemos generado ocasiones y llegamos bastante. Estas dos semanas son claves, tenemos dos partidos en casa y tienen que ser seis puntos. El camino es lo importante y hay que hacerlo como nosotros queremos. Tenemos que ponernos con 21 el lunes y conseguir otros tres el domingo siguiente. Vamos mañana con todo, para nosotros es importantísimo".

Paulino y su importancia en el equipo

"Paulino es un jugador especial, diferente. Te desequilibra con acciones individuales, a veces se equivoca, como buen genio que es. Es muy importante para nosotros y tiene que ser decisivo. Lo ha hecho cuando entra desde el inicio, cuando sale desde el banquillo".

El mercado de invierno

"De momento no estamos hablando mucho. No es algo que me guste o me gustase cuando jugaba que estuvieran continuamente hablando de posiciones a reforzar porque lo considero una falta de respeto a lo que tenemos aquí, que está muy bien. El club trabaja en intentar mejorar la plantilla, los jugadores lo saben, pero a día de hoy hay suficientes jugadores buenos para llegar a ese mercado en una buena situación clasificatoria y no andar buscando desesperados. Estoy contento con el equipo que hay. El Barcelona o el Madrid también son mejorables. El club trabajará, pero no es algo en lo que piense"