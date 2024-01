Alemão obliga a Carrión a entrar en el debate del "9": el buen estado del brasileño pone en duda la titularidad de Bastón

Alemão es uno de esos futbolistas que gustan a los entrenadores, según dicen las voces expertas de El Requexón. Intensidad en los entrenamientos, buen compañero en el vestuario... Sin embargo, no ha tenido todo el protagonismo que hubiera querido tras su cesión este verano proveniente del Internacional brasileño. Es cierto que no lo tiene nada fácil. Vino para disputar una de las posiciones más caras del Oviedo durante los últimos años, la del "nueve", la de Bastón.

No obstante, las salidas desde el banquillo como revulsivo que suele hacer son notables. Hasta el fin de semana pasado en el partido del conjunto carbayón en Ferrol, donde fue sobresaliente. Marcó un auténtico golazo en los diez minutos que jugó, algo que hizo preguntarse a la afición si el brasileño debería jugar como titular por delante de Bastón.

Es una de las cosas que Luis Carrión, entrenador del Oviedo, quiso aclarar ayer en El Requexón antes del último entrenamiento del conjunto carbayón, previo al partido de esta tarde en el Tartiere (18.30 horas) ante el líder de la categoría, el Leganés. Para Carrión es una bendición tener tantos problemas para escoger un once. Jugadores como Seoane o Paulino, que antes eran fijos para el catalán, parece que de momento ya no tienen hueco de inicio. Pasa lo mismo en el extremo izquierdo tras la llegada de Borja Sánchez, un jugador que el técnico catalán puso en su once ideal de la temporada pasada y que parece complicado que a día de hoy vaya a quitarle el puesto a Moyano, que está de dulce. Carrión medita la opción ahora de buscarle un hueco a Moyano en el centro del campo y cederle la banda izquierda al "Mago del Requexón", aunque todo está por ver.

Pero una de las posiciones que más dolores de cabeza le puede dar al técnico azul es la del delantero centro tras el buen hacer de Alemão durante los últimos partidos. De hecho, a pesar de asegurar que "intento siempre que la confianza no dependa de hacer un buen partido", Carrión puntualizó que "para Alemão fue importante salir el otro día (en A Malata). Me alegré mucho por él porque trabaja muy bien. El trabajo de Bastón es bueno, pero ahora tenemos muchas soluciones. Hay que elegir bien. No existe la palabra titular", indicó.

Con estas palabras, la que hasta ahora parecía una titularidad marcada con fuego parece estar enfriándose, hasta el punto de que el preparador duda de si darle un descanso al capitán y probar con el brasileño. La otra gran novedad en el once de Carrión, que ya fue una realidad el pasado sábado contra el Ferrol, fue la decisión de sentar a Seoane y probar su ya típico 4-2-3-1 con Colombatto y Jimmy en el centro del campo y con Masca, Dubasin y Moyano por delante. El gran estado de forma de Masca y Moyano, y la gran adaptación de Dubasin, ha provocado que el técnico haya decidido transformar el dibujo y probar suerte. Y vaya si lo consiguió. Logró remontar un 1-0 en casa del segundo clasificado de la competición con tres auténticos golazos.

Dubasin ejerce un poco de enganche entre Bastón y la unión Jimmy-Colombatto. Es lo suyo. Romper líneas y buscar el espacio. Por otro lado, Moyano y Masca son dos grandes asistentes que encima suelen hacer los goles del conjunto azul, por lo que ahora mismo son indiscutibles para Carrión. Colombatto y Jimmy mantienen su buen estado, siendo el primero el jugador revelación de la temporada.

En la defensa, las bajas de Costas y Lucas han propiciado que tengan que jugar por ellos Luengo y Viti respectivamente. Y cumplen con creces. Calvo y Bretones continúan en el once y son, junto a Leo Román, los dos jugadores que más minutos han disputado este año.

La afición recibirá al equipo. Debido a la buena dinámica que lleva el Oviedo, los aficionados tienen fe en que el equipo pueda pelear por el ascenso. Es por ello que la afición del Oviedo ha puesto en marcha una campaña para que todos los seguidores que puedan se reúnan hoy en la calle Alejandro Casona a las 17.00 horas para organizar un recibimiento al autobús del conjunto azul.