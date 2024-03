Martín Peláez, en LA NUEVA ESPAÑA: "Nuestra prioridad es la ciudad deportiva del Oviedo"

"Cuando vibra el Tartiere, el Oviedo gana partidos; el equipo va a pelear, la liga es muy dura y nos quedan doce finales por delante". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, el hombre elegido por Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, para dirigir el club adquirido por el emporio mexicano en 2022.

"Hoy en día, la prioridad es la ciudad deportiva y ya después llegará la Universidad del Fútbol. Queremos una ciudad deportiva en la que todos podamos estar juntos, estar todos unidos es importante para nosotros", aseguró Martín Peláez, que inauguró el ciclo anual de conferencias de la Sociedad Protectora de La Balesquida, y fue presentado por Manuel Lafuente, directivo de la entidad y expresidente del Real Oviedo.

"El Grupo Pachuca tiene una gran vocación social y eso lo llevamos allá donde vamos. El 26 de marzo tenemos la gala de la Fundación en el Campoamor; esa labor social es nuestro pilar más importante", recalcó el presidente, que desciende de asturianos (su abuelo paterno era de Infiesto y su bisabuelo materno de Oviedo).

Público ayer en el Club Prensa Asturiana. En primer plano, de izquierda a derecha, Pelayo Fernández-Mijares, Covadonga Díaz, Daniela Peláez, otra asistente, Carmen López Villaverde e Isidro Fernández-Rozada. | Irma Collín / M. J. Iglesias

"En el poco tiempo que llevas en Oviedo te has ganado a los oviedistas y me atrevo a decir que te va a costar irte; creo que te quedarás aquí", señaló Lafuente, cuyos comentarios lograron emocionar al presidente, padre de tres hijos, entre ellos Daniela Peláez, psicóloga deportiva, que trabaja con los equipos base y el femenino. "Mi hijo está en Madrid y mi esposa con nuestra otra hija en Puebla, hasta que termine los estudios", explicó Peláez, que también recordó los "bolillos" con chorizo que le preparaba su abuela mexicana y que tanto le recuerdan a los que reparte La Balesquida cada Martes de Campo. "Ahora entiendo de donde viene aquella tradición".

Martín Peláez no lo dudó cuando Jesús Martínez le propuso presidir el Real Oviedo. "Me dijo ‘mi gordo’ si quieres, la presidencia del Oviedo es tuya. No me lo tuve que pensar. Soy como de la familia, pero no soy de sangre; fue un gran honor que el presidente me propusiera hacerme cargo de este equipo, con tanta historia en el fútbol español y tan unido a la ciudad", relató el ejecutivo, nacido en Ciudad de México en 1972, que ha ocupado durante su trayectoria profesional varios cargos como el de director general del Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional o del Centro Interactivo Mundo Fútbol, durante los más de 25 años que lleva trabajando ligado a Grupo Pachuca. "Ningún equipo del Grupo tiene una afición como la de Oviedo, con el 10 por ciento de la población de la ciudad abonada, que se dice pronto", aseguró Martín Peláez. Grupo Pachuca es el máximo propietario mexicano de equipos de fútbol, con clubes en varios países. Entre ellos, en España, el Real Oviedo; en Chile, el Everton de Viña del Mar y en México, el Pachuca (decano del balompié mexicano) y el León. Al acto de ayer acudieron directivos de La Balesquida, como Javier Gómez Tuñón Carmen López, Pelayo Fernández-Mijares y Willy Pola, así como la concejala de Juventud, Covadonga Díaz.