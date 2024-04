Carrión tranquiliza sobre el estado de Cazorla: “Va a llegar en condiciones perfectas a la recta final”

Con valentía. Así afronta el Oviedo el choque de mañana en el Martínez Valero. El Oviedo visita al Elche, rival directo, y Luis Carrió, jefe de la caseta. confía en que surja la mejor versión de los suyos.

Semana intensa. “Pasa rápido, pensando y analizando el Elche y con ganas de que llegue el partido e ir allí a ganar”.

Análisis de la victoria ante el Villarreal B. “Hubo momentos en la primera parte buenos, momentos de intentar leer el partido bien. A veces se pide velocidad pero los jugadores supieron atraer al rival como pasó en el segundo gol. La segunda parte es buena, nos faltó meter el tercero”.

Las bajas. “Luismi está bien, hemos ido tratando con cuidado. Santi está lesionado. y camarasa valoramos la opción de poder incluirlo”.

El Elche. “Son un buen equipo, trabajado, que hace cosas bien. defensivamente tienen una buena presión alta, es valiente. Hemos visto cómo hacerles daños, tenemos que tener personalidad, ser un equipo grande, yendo allí a ganar, no a especular. Ellos también lo harán. El Elche es un equipo que me gusta ver. como al Racing y otros equipos con juego diferente. Tiene buenas variantes, La mayor parte de las cosas que pasan en el campo son trabajadas. Pero también se le puede hacer daño. Hay partidos de Segunda que los disfrutas, y los del Elche son así”.

Colombatto. “Jugó más en la derecha porque cuando ha jugado en el perfil zurdo con salida de tres venía muy corto y tenía que desaparecer del medio del campo para tener claridad. Y con Santi hay más facilidad porque usa las dos piernas. Penamos que Colombatto podía tener más llegada con Masca. Hizo un gran partido. Fue de los partidos que robamos más rápido después de perder la pelota, y en parte gracias a Colombatto. Su sitio ideal es más cerca en elaboración, cerca de la línea defensiva, y desde ahí poder llegar”.

Dubasin. “Ha mejorado, veremos hoy. Si sale a entrenar, vendrá”.

Sustituto de Cazorla. “Si te digo que la baja no afecta la gente se reiría. Pero lo que más me afecta es por él, porque está con mucha ilusión, como un niño pequeño. Y me sabe mal que se lo vaya a perder. Pero saldrá un buen equipo, hay gente que puede hacerlo bien. El sustituto lo tengo en mi cabeza. Los que salgan lo harán bien. De plazos de recuperación ya veremos. No entiendo eso de estar en x semanas, trabajamos para que esté bien lo antes posible. Va a llegar en condiciones perfectas a la recta final. Hay días que lo tuve que cambiar por precaución y ha hecho un esfuerzo grande. A partir de ahí, llegará muy bien”.

Alemao. “Ojalá lo haga como el otro día. Es diferente, tiene buena ruptura, juega bien de cara, buen trabajo ofensivo, hace desmarques al espacio… Hace cosas bien y otras por mejorar. Tanto él como Millán, o como Duba o Masca son buenas opciones”.

Viti y su rol de lateral. “No me ha sorprendido mucho porque cuando hablé con él supe que era inteligente. Es sencillo explicarle las cosas, no se equivoca. Le veía desde fuera como lateral, también con Cervera. Hubo un montón de bajas y supo aprovecharlo. Lucas está mejor que otros que están jugando en otra posición. pero tiene que pelear. Estoy contento con los dos”.

El partido ante el Elche de la primera vuelta. “Nos metieron gol en una transición, fue un partido abierto… Puede parecerse a lo de mañana. Han cambiado alguna pieza, pero son parecidos. Más o menos su idea de juego es la misma. Trataremos de hacer mejores cosas que ese día. Para ir allí y ganar”.

El césped del Tartiere. “Es algo que hemos hablado. Queremos tener todo perfecto. hemos perdido 1 partido d 16 en casa… Podía estar mejor, pero estando así nos ha ido bien. Estaba una parte de barro. Yo he venido de hace 2 o 3 años y ha mejorado mucho. No nos vamos a quejar del césped. Trabajaremos por seguir así”.

Oportunidad de entrar en el play-off. “Noto algo de ansiedad por meternos ya en el play-off. En todos: en nosotros, vosotros, en el club… Se dice “hay que entrar ya”. Yo a los chavales les digo que hay que disfrutar del camino, hacer un buen partido y que la consecuencia sea ganar y meterte ahí. Pero hay que tomarse las cosas con tranquilidad. Ojalá nos metamos y ya nos quedemos, pero hay que estar en la 42. Hay que disfrutar el camino, sin ansiedad.”.