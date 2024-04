Carrión, tras la importante victoria en Elche: “Hicimos el partido que nos tocaba hacer”

Luis Carrión mostró su satisfacción por el importantísimo triunfo del Oviedo en Elche. Pero hizo un análisis comedido, en su línea, sin darle más importancia de la necesaria a la situación liguera. Estas fueron las valoraciones en la sala de prensa del Martínez Valero, con LA NUEVA ESPAÑA como único medio asturiano desplazado al choque.

La lectura del triunfo. “Ellos cuentan con buenos jugadores por dentro, y en los primeros 25 o 30 minutos encontraron mucha gente ahí por dentro, nos hicieron correr demasiado. Luego tratamos de cambiar con más gente en el medio. En una transición, jugamos de cara y encontramos el gol. Nos costaba, pero estábamos bien plantados, con posibilidades de hacer el segundo, ellos con dominio, territorial y de balón, pero aguantamos muy bien”.

La propuesta del rival. “Influye el rival, pero no en la previa, es que lo han hecho muy bien. Presionaron mucho y no nos dejaron pensar, hombre a hombre. Lo único que pudimos hacer es jugar con Alemão y correr. El gol de Colombatto fue así. Hemos encontrado lo que buscábamos, en la segunda parte no estábamos bien en la presión, con los tres en medio mejoramos, pero nos ha faltado alguien por detrás del punta. La segunda parte tuvimos dos claras en dos situaciones de juego que estaban adelantados”.

Los cambios. “Estuvieron muy bien. Lucas incluso roba el balón del segundo gol. Homenchenko también buen trabajo. Supimos sufrir, los cambios han aportado lo que tocaba”.

Situación en la tabla. “Estaremos cuartos... ¿no? Queda toda la jornada, como dije en la previa, sin ansiedad, que lo que pase es la consecuencia, lo importante es estar ahí en la jornada 42. Hay que seguir. Si estamos dando palmas y no ganamos al Mirandés, estaremos igual. Hay que ganar

Ansiedad, fuera. “Tenemos que estar tranquilos, en la previa lo dije por eso. Entiendo a la gente ansiosa por entrar, hay que disfrutar de cómo jugamos, hemos hecho un partido bueno, tenemos margen de mejora. Pensar ya en el Mirándes, hacer buenos partidos. No pensamos

Soluciones tácticas. “Ponía en una balanza, si vamos a la presión podemos robar… Pero al poner más atrás a Seoane y jugar con dos puntas podían dominar más, pero no recuerdo mucho balón por dentro de ellos. Salvo un par de balones en largo, no llegaron, pero sí pudimos salir con ocasiones claras, la de Alemão y de Masca. Hicimos el partido que nos tocaba hacer”.