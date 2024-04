Luengo invoca al " Tartiere": "Jugará un papel clave"

Llegados a los dos últimos meses de competición liguera se alcanza ese momento en el que las fuerzas van justas y cualquier detalle puede desequilibrar la balanza. Al Oviedo le restan 8 jornadas para saber si la temporada termina de manera histórica. Y en la persecución de esa meta, el vestuario es consciente de que tiene un arma que puede ayudarles de una manera decisiva: el Carlos Tartiere.

"En los partidos en nuestro campo, la afición juega un papel clave para ayudarnos. Hay muchos partidos que se han complicado y gracias a ellos los sacamos adelante. Son partícipes de todo esto y queremos que vengan y que nos animen, porque nosotros responderemos en el campo", señala Oier Luengo, uno de los indiscutibles, hoy por hoy, en los planes de Luis Carrión.

Al Oviedo le queda por jugar en casa ante el Mirandés, este domingo a las 14.00 horas, y después desfilarán por el municipal ovetense Tenerife, Zaragoza y Andorra, todos ellos alejados de los puestos punteros, aunque no por eso menos peligrosos.

Pero la plantilla no mira más allá del domingo, de esa visita de un Mirandés que aterriza en el Tartiere con muchos problemas clasificatorios. Aunque Luengo no se fía: "En el partido de la primera vuelta perdimos en Anduva, así que seguro que será un partido muy difícil el del domingo. El factor cancha claro que es importante, en el Tartiere hay que sacar los máximos puntos posibles de aquí al final de Liga y saldremos con la convicción de que podemos ganar".

El zaguero no duda cuando se le pregunta por su estado de forma. Nunca se había visto a este nivel: "Seguramente esté en mi mejor momento de juego en Segunda. Me siento cada vez más asentado. Está siendo un gran año para el equipo y para mí de forma particular. Lo importante es tener una mentalidad fuerte y correr el doble esos días en los que no estás tan bien".