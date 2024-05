Carpetazo y a otra cosa

La imagen no se va. Ahí sigue, en la retina del oviedismo. Dani Calvo acude al primer palo, su especialidad. Cazorla centra y el central la clava en la red de un cabezazo impecable. 1-2 ante el Espanyol: el Oviedo se sobrepone a un penalti estúpido. Empatar ya sería un buen botín, pero ganar supone prácticamente asegurar el play-off... Es un subidón, una alegría. Y entonces... Un árbitro decide parar. "No, ese gol (que puede determinar una temporada), no vale". Y así pasó.

En una industria, la del fútbol, en la que todo va extremadamente deprisa –el que hoy es bueno mañana es malo y al que ovacionan pasado, al siguiente lo echan a gorrazos–, lo que sucedió en Cornellá será recordado durante mucho tiempo. Lo que todos vimos fue un embarque. Una jugada escandalosa e injustificable sobre la que el Oviedo no puede hacer otra cosa que pasar página. Es difícil, porque la sensación de humillación está presente dentro y fuera, pero es el único camino. Para bien o para mal, al equipo azul le quedan dos partidos para luchar por un ascenso y solo depende de él. Hay que resetear. Cabeza fría, porque enfurruñarse y berrear es darse cabezazos contra una pared. La realidad es tozuda. Aunque se llore, aunque se grite, aunque se ponga otro tuit ridículo desde la cuenta oficial del club, ese gol va a seguir anulado. Lo sabe bien Carrión, que tuvo un comportamiento impecable durante y después del partido. Actitud del líder que sabe que si el Oviedo muestra una versión similar a la que consiguió en la primera parte ante el Espanyol, el ascenso será posible. Finalizada la temporada, eso sí, el club debería analizar todo lo sucedido y reflexionar.

¿Tiene el suficiente peso el Oviedo en las instituciones del fútbol español? No lo parece. En realidad, es normal: la entidad lleva décadas alejada de la élite y es inevitable que allí donde mandan te pierdan el respeto que un día sí te tuvieron. Tampoco tiene gran presencia Asturias. ¿No debería José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana, interesarse por las decisiones arbitrales que perjudican a los equipos de la región? Vale más, en cualquier caso, no ver fantasmas en los armarios. En tiempos de conspiraciones ese es el discurso fácil. No hay ningún complot contra el Oviedo, sí árbitros malos y una herramienta tecnológica en manos de inexpertos que no se aplica como un día se planteó. "El VAR solo entrará para jugadas que no admitan discusión", decían hace años. Pues toma.

Cazorla está para jugar al menos otra temporada más

Santi Cazorla podría afrontar sus últimos partidos con la camiseta del Oviedo, pero sería una pena. El "8" está para jugar al menos una temporada más. ¿Recuerdan los que decían que no estaba para aportar? Vaya ridículo. Cazorla demuestra cada partido que es uno de los argumentos serios del Oviedo para jugar un play-off.

El extraño caso de Abel Bretones, que ha perdido el puesto

Abel Bretones ha perdido el puesto de titular indiscutible en el lateral zurdo. Carrión optó por Pomares hace tres semanas y ahí sigue, cumpliendo en la izquierda. El caso es extraño. Lo que parecía un simple descanso se ha transformado en una decisión técnica. También Moyano, otrora dueño de la izquierda, está en el banquillo. Carrión no se casa con nadie.