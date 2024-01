Mieres del Camín es una bonita villa que duerme sobre la gran vega del río Caudal donde las grandes faldas de los montes Llosorio y Polio se chocan la mano. Desde el centro de la villa a cada una de sus cumbres, son unos nueve kilómetros andariegos muy disfrutones. También cerca de los mil metros de desnivel positivo de ascenso. ¡Ah! Y después bajar claro. Con esta pequeña tarjeta de presentación rápidamente se observará que resulta ideal para los amantes de la naturaleza y senderismo, bueno también para los que les encanta la arqueología industrial.

En nuestro caso, cuando fijamos nuestra residencia definitiva en la minera villa de Mieres, ya llovió bastante, rápidamente vimos estas posibilidades y no las dejamos madurar mucho. No, así, un mes sí y otro también es raro que no subiéramos al Llosorio o al Polio, o alguno de sus satélites intermedios. Siempre una gozada tener tal posibilidad a la puerta de casa, sin necesidad de coger trasporte alguno, se agradece dejar el coche quieto de vez en cuando.

La ruta

Distancia

10,08 km

Desnivel positivo

540 m

Dificultad técnica

Fácil

Desnivel negativo

540 m

Altitud máxima

998 m

Altitud mínima

595 m

Tipo de ruta

Circular

El espacio perfecto para participar en una carrera de trail

No solo las impresionantes vistas del entorno son uno de los grandes atractivos de este recorrido. Desde el año pasado los amantes de la montaña y de las carreras de trail pueden disfrutar de estas dos aficiones en el mismo entorno. El exfutbolista mierense Iván Pinino puso en marcha el trail picu Llosorio, un Trail de 31 km en el que se ascenderá al Picu Llosorio, situado a 1.004 m de altitud y un Speed Trail de 14 km. Parte de ese recorrido puede verlo en el siguiente video.

Una carrera en la que el pico Roíles es la parte más alta del recorrido y que nace con el fin de no dejar a Mieres sin una competición de este tipo. "Me decanté por organizarla en el Llosorio porque es la zona en la que suelo entrenar y tiene un recorrido bastante chulo para la gente", indica Iván.

Uno de los detalles del recorrido es el refugio en honor a la virgen pastoral, la vigen de peña regá, en cuyo nombre se celebra cada verano una fiesta.