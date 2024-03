Conoce la nueva brigada ambiental que cuidará las zonas verdes de Salas este año

La lista de reserva para entrar en el último taller de empleo de Salas es larga, como también lo es la de las labores a realizar. Y es que, mantener cuidado y limpio el entorno de la nueva área de autocaravanas, las zonas recreativas y los espacios verdes del concejo no es cosa menor. Se requiere un buen equipo, formado y coordinado. De él se encargan Manuel Ángel González y Cristina Alonso.

“Hoy damos comienzo al taller de empleo para el certificado de profesionalidad en ‘Operaciones auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería’, con un total de quince alumnos, que es el máximo permitido. Tendrán formación y adquirirán competencias claves y transversales para obtener recursos que les permitan mejorar sus posibilidades de empleo”, destaca Alonso, directora de la iniciativa en Salas. A lo largo de un año, diecisiete personas estarán empleadas en el concejo, en el marco de estos planes de empleo de los que Salas puede presumir. “Es algo muy positivo. Un taller 100% subvencionado (con casi 400.000 euros) y, actualmente, tenemos otro, de diez trabajadores, en marcha. Llevamos años apostando por este tipo de iniciativas que, al año, nos llevan a gestionar casi 800.000 euros. Generan actividad económica, y también hay gente en el municipio que, tras la formación, hace de ello su salida profesional”, sostiene el regidor salense, Sergio Hidalgo.

Actualmente, el municipio cuenta con cuatro certificados profesionales: dos en el área del medio ambiente, uno en el campo de la agricultura y otro en el de la construcción. “En el 2015 había solo un certificado, el de ‘Operaciones básicas en acabados rígidos y urbanización’. En pocos años hemos crecido mucho, y la tendencia municipal es seguir homologando instalaciones. El alcalde es muy proactivo”, asegura Alonso. Aunque lograr dichas homologaciones “da mucho trabajo”, el gobierno local pone ya la vista en nuevos certificados relacionados con los servicios sociales y los cuidados en el domicilio, así como de pintura u otros ámbitos de la construcción.

Por ahora, la quincena de alumnos del nuevo taller de jardinería se centrará en las zonas verdes (no pocas) del municipio. “Parece que los planes de empleo siempre fueron proyectos no demasiado valorados. Pero, el paseo del río, por ejemplo, hace tiempo que no estaba tan bien como ahora. Y, el año pasado, pusimos también el riego automatizado en las piscinas y en el Parque Carmen Zuleta”, sostiene González, responsable de la obra y el certificado.

“Deseando aprender” se confesaba Beatriz Díaz, natural de Madrid y residente de la aldea salense La Sala. “Es un ámbito que me gusta, la verdad”, apuntaba sobre las zonas verdes. Unos espacios de los que disfrutan todos los vecinos, y en los que también trabajará Luis Alberto Colindres, residente de Oviedo. “Estaba en el paro y me informó sobre este taller la agencia de colocación del Ayuntamiento de Oviedo. Justo ese día se cerraba la convocatoria y me apunté”, explica. Él es el alumno que más lejos se desplaza, aunque también los hay de Tineo y Candamo, y diferentes nacionalidades.

“Aprenderemos a hacer planta. A cultivar nuestra propia planta de temporada y a mantener los jardines. También cuidamos áreas recreativas como la de La Rodriga, que es muy grande, y los alrededores del Monasterio de Cornellana. Para muchos municipios, no muy grandes en personal, pero sí en territorio, estas iniciativas suponen que se puedan mantener cuidados los entornos de los ríos y las zonas de recreo”, defiende González.

A lo largo del año, los nuevos trabajadores participarán también de varios encuentros con vecinos y alumnado de los centros educativos. “Les llamamos ‘Encuentros de saberes’, con los pequeños de 0 a 3 años hasta los usuarios de la residencia de mayores, pasando por los del IES y los colegios. Soy muy partidaria de ello. Además, participamos en los eventos municipales, como las ferias del queso y medieval, colaborando en la decoración o con un stand de promoción”, resalta Alonso.