Ha comenzado el derribo del área de servicio de la zona de la rotonda de Ullaga, situada en el ámbito del acceso principal por carretera a Pola de Siero. Se ejecuta así el mandato judicial que lo ordenaba, tras años de litigios a causa de un proyecto que, tras obtener licencia municipal, vio como una parte de las edificaciones, en concreto, la dedicada a hostelería, se veía afectada por una denuncia de un particular y fallo que exigía demolerla.

Con la piqueta ayer ya trabajando en la zona se escribe el que parece último capítulo de una situación que llegó al Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) en relación a la reclamación de daños realizada por los promotores del área de servicio. Estos pedían indemnización al Ayuntamiento de Siero en una cantidad superior al medio millón de euros por los perjuicios ocasionados tras haberse visto obligada a prescindir varios elementos que se construyeron en torno a la gasolinera y cuyos permisos se invalidaron posteriormente. La reclamación, tras una sentencia y varios recursos, fue finalmente desestimada.

El caso se remonta a hace unos años. La sociedad propietaria de la gasolinera reclamaba una indemnización de 518.592 euros por la anulación de las licencias que ampararon la construcción y explotación de una estación de servicio con edificación auxiliar destinada a tienda y restaurante. Para el conjunto de la iniciativa fue necesario tramitar un plan especial y estudio de implantación, además de un proyecto de legalización de la estación de servicio, túneles de lavado y la citada edificación auxiliar destinada a tienda y restaurante. El medio millón de euros reclamado se vinculaba con los daños derivados de los costes de redacción de estos documentos, los realizados para la conversión de la cafetería en almacén a fin de conservar lo edificado y evitar su demolición, y al cierre durante la ejecución de todos estos trámites, según se explicó en su momento.

Una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo desestimaba la reclamación económica por responsabilidad patrimonial de la sociedad mercantil y la última del TSJA hizo lo mismo con el recurso de apelación presentado por la empresa al entender que ha transcurrido el plazo en el que podía analizarse la misma

El largo proceso judicial que ha afectado a este caso tiene su origen en el año 2016, con la denuncia de un particular que aseveraba que había querido desarrollar en la zona una actividad similar y le fue denegada al entenderse que los usos no se ajustarían a lo establecido para el espacio. Tres años más tarde, el Juzgado emitió una sentencia favorable al particular, donde obligaba a retirar el parking, la escollera y la cafetería contigua a la gasolinera. El Ayuntamiento de Siero lo recurrió entonces y comenzaba así el largo camino de los litigios de estos años que implicaron inhabilitar el parking y la actividad hostelera del área de servicio y ahora suponen la demolición de la edificación que iba a acoger la cafetería.