Los vecinos de El Berrón respiran un poco más tranquilos tras la reunión mantenida en la tarde de este martes por el alcalde, Ángel García, el médico Carlos Fernández y la líder vecinal Lorena Martínez con el consejero de Salud, Pablo Fernández, y la gerente del Sespa, Concepción Saavedra. El consejero se ha comprometido a ampliar el ambulatorio de la localidad, que ya se ha quedado pequeño ante el gran crecimiento poblacional de la zona, y se estudiará la dotación de la plantilla fija con un facultativo más, para contar con cuatro profesionales a tiempo completo.

De momento, el médico de El Berrón que había sido trasladado a Noreña para cubrir una baja ya ha retornado a su puesto en la localidad, de manera que vuelve a haber tres facultativos en activo. Y además se destinarán a este ambulatorio dos médicos "volantes" para sustituciones por baja o vacaciones, para que los vecinos no padezcan las ausencias y las listas de espera no se alarguen.

"Hemos hecho lo que debe hacerse desde que los vecinos acudieron a nosotros, trabajando para tener una solución con una reunión en tiempo récord", señala el primer edil, tras destacar "la parte más positiva, que desde el lunes vuelve a haber tres médicos trabajando". Del mismo modo ha querido resaltar el compromiso entre el Ayuntamiento y la Consejería para acometer una remodelación y ampliación del centro de salud. De hecho, tras la Semana Santa llevarán a cabo una visita conjunta a los locales municipales hacia los que se podría agrandar el consultorio. "Cuentan con toda la colaboración municipal en ese sentido", subraya García.

El médico Carlos Fernández, por su parte, ha querido mostrarse prudente con respecto a los anuncios, que valora "positivamente", pero "hasta que no vea las obras no me lo creo del todo", aseguraba al término del encuentro.

Los vecinos por su parte se muestran esperanzados tras la reunión, "que ha sido satisfactoria", a la espera de que "se cumplan las promesas", apostilla Lorena Martínez.

Los usuarios del ambulatorio han protagonizado varias manifestaciones multitudinarias para clamar contra la reducción de servicios, con listas de espera para una consulta de hasta diez días por el traslado de facultativos y la saturación de pacientes.