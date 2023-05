La candidata de Podemos Siero a la Alcaldía, Silvia Tárano, defiende la creación de un servicio de transporte público municipal para dar servicio a la mayor parte de la población del concejo. "Frente a opciones improvisadas de última hora, en Podemos llevamos ocho años trabajando en un plan junto a asociaciones vecinales y personas expertas en movilidad para definir la que hasta ahora es la única propuesta aterrizada y viable", asegura.

Tárano señala que el servicio supondría una inversión anual de 600.000 euros y, además de ofrecer una alternativa a la movilidad, permitiría fijar población en la zona rural, en la que reside el 34% de la población del concejo. "Para un ayuntamiento que tiene 20 millones de euros en el banco no parece un gasto excesivo", apunta. El programa diseñado por Podemos Siero supondría la implantación de tres líneas con trayecto circular y una cuarta con recorrido lineal. "Se añadiría la ampliación del servicio TUA hasta La Fresneda y Granda y el uso combinado con el servicio de taxis para los núcleos más apartados", detalla.

En este sentido, la candidata señala que "no podemos hablar de un Siero Verde cuando no contamos con una alternativa de transporte que no sea el vehículo particular" y añade que "tampoco se defiende al comercio local cuando no hay dónde aparcar por la eliminación de plazas en los núcleos urbanos y las vecinas y vecinos de la zona rural acaban yendo a comprar a otros concejos o a centros comerciales".

Por ello, otra de las propuestas clave en el programa electoral de Podemos es un modelo de zona azul gratuita que garantice la rotación de los vehículos en los núcleos urbanos. También con vistas a favorecer a este sector, la formación plantea la creación de una Mesa de Comercio, la reducción de tasas de agua y recogida de basura, facilitar los trámites municipales, implantar una tasa Amazon y crear un sello de accesibilidad.

Asimismo, incidió en la eliminación de 339 plazas de aparcamiento en el centro urbano de La Pola entre los desarrollos ya hechos y los planificados y criticó los anuncios electoralistas del PSOE "que no compensan las plazas perdidas y se trata de asfaltar aparcamientos que ya existen".

Otra de las principales medidas aportadas por Podemos Siero es lograr que un 15% de la vivienda del municipio sea pública. La formación prevé una inversión de 3 millones anuales para dar solución a los elevados costes de alquiler a través de un plan que incluye la adecuación y ampliación del actual parque público de vivienda.

Por otro lado, Podemos Siero quiere garantizar los suministros básicos y para ello establecerá una exención de tres metros cúbicos por persona y mes en el consumo de agua a través de una modificación de las tarifas de la tasa por prestación del servicio. Asimismo, la formación ampliará el servicio de comida a domicilio, una medida que logró implementar durante este mandato.