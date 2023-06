Los estudiantes del IES Astures de Lugones celebraron este viernes por la tarde una animada velada de variedades, en un Centro Integrado Polivalente a rebosar para disfrutar de actuaciones de todos los tipos.

Hubo bailes de creación propia, canciones compuestas para la ocasión e interpretadas al ukelele, versiones de los Beatles, dúos de voz para revisar temas como el "Wish you where here" de Pink Floyd o "La Flaca" de Jarabe de Palo y clásicos como "Summer of 69" de Bryan Adams, así como interpretaciones a cargo de los alumnos gaiteros o la presentación de los trabajos del grupo local "Séptima Hora".

Además, el festival tiene un trasfondo solidario, puesto que ha servido para recoger alimentos que irán destinados a los vecinos más necesitados a través de Cáritas. El instituto seguirá con la recogida en sus instalaciones hasta fin de curso.