Que sea el Ayuntamiento de Siero el que asuma la iluminación navideña de la Pola. Es la petición planteada por la Asociación de Comercio Local de Siero que se produce tras las declaraciones del alcalde, Ángel García, el pasado jueves, en la que se refería a la "incapacidad" del colectivo para encargarse de la decoración, que el Consistorio financia hasta en un 50 por ciento en las distintas localidades del concejo.

La Asociación de Comercio Local ha emitido un comunicado en el que solicitan que sea el Consistorio el que se responsabilice de la iluminación, no solo de la capital, sino de todo el municipio. "Entristece ver cómo nuestros representantes se dedican a criticarnos en lugar de aportar soluciones", señala el texto, en el que se indica que "no entrar en polémicas es respetar el derecho a comunicarnos con la ciudadanía para anunciar que este año no podíamos hacernos cargo de esta gestión en particular".

En este sentido, aclaran que "no tenemos capacidad económica, ni fiscal, ni tiempo, ni personal preparado, porque no es nuestro trabajo, ni nuestra gestión". Recuerdan que son un colectivo de 60 negocios creado para "dinamizar el comercio local con campañas como Halloween, , Bono Online o formación y digitalización de comercio", así como su participación en "fiestas o ferias de stock", reiterando que su labor "no es la de asumir la la gestión de iluminar Pola de Siero".

"Aunque desconocemos el funcionamiento de las subvenciones, hay localidades donde no se recauda dinero y se ilumina exclusivamente con el dinero aportado por la asociación correpondiente, por tanto, no se subvenciona el 50 por ciento", indican.

De todas maneras, se reafirman en su "intención de colaborar con la iluminación, cediendo parte de nuestro presupuesto a nuestros asociados", aunque siguen sin comprender, aseguran, "cómo, siendo el cuarto concejo de Asturias, son incapaces de gestionar la iluminación del municipio como hacen el resto de Ayuntamientos".