La concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, reclamó esta mañana a la directora general de Transportes, Arantza Fernández Páramo que se "publiciten los horarios y las rutas de la nueva concesionaria del servicio de autobús urbano, ya que, según indicó, hay tramos en los que la anterior empresaba no circulaba y no están actualizados". La edil también pidió que se señalicen las paradas. "Hay gente que no usa el autobús habitualmente y, al no tener marquesina ni ningún otro tipo de marca que identifique dónde están, no sabe dónde cogerlo", subrayó Cuadriello.

A la reunión con Fernández Páramo asistieron también el alcalde, Ángel García, y la concejala de Transportes, Patricia Antuña. Según el regidor se trató de una reunióan de seguimiento y con el objetivo de buscar mejoras del nuevo servicio de autobús La Fresneda–Oviedo que comenzó el pasado día 1 tras el cambio de empresa que los vecinos llevaban tiempo reclamando. "Ahora ves autobuses circulando por la urbanización cada poco y, además, hay gente en las paradas, que antes no la había", asegura uno de los usuarios. La empresa Jiménez Movilidad, a través de Autocares Cabranes, ha asumido la gestión del transporte público que comunica La Fresneda con Oviedo. La compañía consiguió el contrato después de que las múltiples quejas por parte de los vecinos de la urbanización hicieran que el Consorcio de Transportes de Asturias sacara a licitación el servicio a través de un contrato de emergencia.