El Gobierno municipal de Siero tendrá sobre la mesa en el mes de abril el estudio técnico para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de la Pola. Este diagnóstico, que incluirá un detallado análisis del tráfico en la capital sierense, será elaborado por la consultora asturiana Vectio, que ya ha recibido el encargo. Se trata de la misma firma que redactó para el Consistorio el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Aquel documento, presentado en octubre de 2022, desveló que únicamente el 6,9 por ciento de los desplazamientos para entrar o salir de la localidad se realizan en autobús o en ferrocarril.

La Ley del Cambio Climático y Transición Energética obliga a que todas aquellas ciudades y municipios de España que superen los 50.000 habitantes, como es el caso de Siero, tengan que establecer una Zona de Bajas Emisiones. Dentro de ellas no podrán circular vehículos que no tengan algún tipo de etiqueta medioambiental. Se trata de los de gasolina anteriores a enero de 2000 y los diesel previos a 2006, ya que no cumplen con ningún tipo de normativa anticontaminación.

Según un estudio realizado por el Ayuntamiento para preparar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, por el concejo circulan actualmente 11.246 vehículos sin etiqueta ambiental y que, por tanto, tendrían el paso vedado a las calles que se incluyan en la declaración ambiental. Teniendo en cuenta que casi son cuatro de cada diez del parque móvil del concejo, el alcalde, Ángel García, ya adelantó el pasado verano que ningún vecino va a sufrir restricciones para acceder al núcleo urbano en el que resida y que la implantación de la zona de bajas emisiones se llevará a cabo "de la manera menos agresiva posible".

"No vamos a olvidarnos de esos 11.000 vehículos sin etiqueta que, en muchos casos, son de la gente con menos recursos, vamos a hacerlo todo de una forma tranquila y equilibrada", indicó entonces el regidor.

En Siero, hay 56,13 vehículos por cada 100 habitantes, una ratio superior al promedio de Asturias y una de las causas de que desde el Ayuntamiento se estén llevando a cabo numerosas actuaciones para promocionar una movilidad alternativa y más sostenible. El ejemplo más claro de ello es la extensión de una red de carriles bici que ya suma más de cuarenta kilómetros de viales por todo el concejo. Los autores del plan de movilidad, los mismos que se encargarán de plantear la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, recomendaron, entre otras cuestiones, la mejora de la línea de autobús entre Pola de Siero y el centro de Gijón, con la creación de trece expediciones directas, concentradas en las horas punta y cada 35 minutos. También plantearon mejoras en la oferta de bus interurbano en Parque Principado, con servicios desde La Fresneda y la Pola, así como el incremento de la frecuencia en las líneas de Feve Laviana- Gijón y Oviedo- Santander, con un incremento de hasta doce expediciones al día.