Podemos denuncia ausencias del personal sanitario en los consultorios rurales de Siero

La edil de Podemos Siero Silvia Tárano y el coordinador de Podemos Asturies, Diego Ruiz de la Peña, denunciaron ayer la falta de atención médica por la ausencia del personal sanitario que no es sustituido en los consultorios de Carbayín y Santiago de Arenas.

"Unas veces nos dicen que es por vacaciones, otras por bajas, otras por formación, pero lo cierto es que se está convirtiendo en habitual que el mismo día que tenemos que acudir al médico nos avisen de que no hay servicio porque el titular no está y no viene nadie a sustituirlo", denuncian los vecinos.

"En el último mes tenemos constancia de que no se han cubierto las ausencias del personal en Lieres, Carbayín o Santa Marta, dejando sin la cobertura de un servicio tan esencial como el sanitario a una población mayoritariamenteenvejecida que necesita atención continuada", lamenta Tárano.