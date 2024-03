La marca Siero llega a las aulas de la Complutense: así fue la ponencia del alcalde en una clase sobre comunicación política

La marca Siero y su gestión desde el punto de vista de la comunicación política fueron los protagonistas de la ponencia que el alcalde, Ángel García, ofreció este jueves a los alumnos de tercero del grado de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. El regidor acudió invitado por el profesor Arturo Gómez Quijano y la sesión se desarrolló en el marco de la asignatura "Gabinetes de comunicación". García reconoce que disfrutó rodeado de los jóvenes y de una experiencia en la que aceptó participar porque, explicó, es importante que los estudiantes "puedan conocer un caso práctico, en este caso, qué es lo que hacemos nosotros y que puedan preguntar".

¿Y qué se hace en el municipio en materia de comunicación en lo que concierne a la actividad del gobierno local? "La marca es Siero. Siero para vivir, Siero para invertir, Siero verde y Siero para las personas. Refleja lo que hemos hecho, hacemos y queremos hacer", destaca el alcalde, que ofreció este y otros detalles a los alumnos. Les comentó cómo entiende él la comunicación desde un equipo de gobierno, cómo se trabaja diariamente, cómo se planifica, cómo se generan contenidos, cómo se gestionan en el tiempo y cómo se crea una identidad de marca a partir de oportunidades, potencialidades o el contexto del territorio.

"Es importante el territorio, definirlo y conocerlo bien. En una campaña también lo es que se conozca al candidato, el equipo de comunicación debe saber cómo soy para que esa comunicación tenga sentido y continuidad en el cara a cara, porque no se puede dar una imagen que no tenga nada que ver con la personalidad que se tiene. La comunicación tiene que ver con la marca Siero y con la forma de ser de quienes gestionamos el territorio, para que sea creíble y tenga más fuerza", señaló el regidor. "Hay además que saber gestionar imprevistos y detrás de la comunicación debe haber hechos reales", incidió.

"Nuestros planes de comunicación son de 4 años, se inician en la campaña electoral y finalizan cuando se va a la siguiente campaña, dando además un resumen de lo que dijiste que harías en la anterior y lo que efectivamente has hecho. A veces es difícil cumplir el cien por ciento de todo, pero si de cien haces noventa, la credibilidad la has ganado. Igualmente, cuando hay cosas que no se han podido hacer porque ha habido imprevistos, hay que explicar por qué, las causas y motivos. La comunicación ha de ir respaldada de hechos para dar consistencia y ganar credbilidad con la marca", resumió.

El lema de la última campaña electoral del PSOE en Siero fue precisamente "Hacemos lo que decimos", distinto del "Defiende lo que piensas" que estableció el partido y utilizaron la mayor parte de las candidaturas socialistas.

El profesor Gómez Quijano, a la izquierda. Al fondo, Ángel García, junto a una mesa sobre la que hay una caja de Lacasitos. / A. S.

El alcalde explicó asimismo el funcionamiento de la Administración local, destacó las fortalezas y oportunidades de Siero en el contexto actual y la necesidad de contar con un equipo de comunicación profesionalizado. A sugerencia de la institución habló también de cómo afrontar el momento de lanzarse a la búsqueda de empleo en el ámbito del periodismo y los avatares de su experiencia antes de llegar a ser alcalde, una meta que tardó en conseguir algunos años. Que a veces un título no es suficiente y que no es fácil en ocasiones acceder al primer puesto de trabajo fueron algunas de las cuestiones que se suscitaron en la charla con los estudiantes. "A veces las cosas noson fáciles, hay que luchar, no hay que rendise. Quien tiene ilusión, es proactivo en la búsqueda, pica a las puertas y lucha, acaba consiguiéndolo", subrayó García.

A los alumnos les obsequió con Lacasitos, el conocido dulce de chocolate bañado de colores que se elabora con pasta de cacao que se produce en la planta que Chocolates del Norte, del Grupo Lacasa, tiene en el área industrial de Meres. Es el regalo institucional más común que realiza el concejo a visitantes o cuando acude invitado a otros lugares, una iniciativa que también es y hace marca Siero.