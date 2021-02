Así define Víctor Manuel sus "éxitos abrasivos" de los 70 que lo llevaron a lo más alto

“Volver para cantarlo”, así se llama la nueva gira musical de Victor Manuel, que sacó su primer single en 1966 y que, 30 álbumes después, ya ha compuesto más de 500 canciones. Ahora vuelven a salir al mercado los siguientes LP`s: “Víctor Manuel” (1970), “Dame la mano” (1971), “Cómicos” (1.975), “10” (1978), “Todos tenemos un precio” (1974), “Verde” (1973) y “En directo” (1976).

Salir del repertorio asturiano

Al llegar la década de los años setenta Víctor Manuel quería “salir del repertorio marcadamente asturiano”, dice el cantante mierense. Había dejado atrás dos años de canciones que se han convertido en imprescindibles en el imaginario popular de la región. A finales de 1968 se editó en single “La romería” y “El mendigo”. Después llegó “El abuelo Vítor” y “Paxarinos”. Antes de que terminase 1969 grabó “En el portalín de piedra” y “Ya se escuchan las panderetas”. En aquella época también grabó “La planta 14”, pero “no llegó a editarse por desacuerdos con la censura”, explica el autor. Aquel puñado de canciones, hoy legendarias en Asturias, fueron “éxitos abrasivos que me iban a condicionar el futuro”, afirma el cantante. Necesitaba un cambio.

Nuevo sello

Víctor pasó del sello Belter a Philips, hoy Universal Music. Ocurrió “como tantas veces me he movido en la profesión, por afinidades personales”, explica. “A Universal llegué por Víctor Villegas, jefe de promoción, un chaval estupendo. Escribí canciones que me seguían acercando a mi tierra (‘Carmina’, ‘María Coraje’) y otras con los que abordar otros lenguajes musicales, emocionales, como ‘Quiero abrazarte tanto’ o ‘Tengo cansada el alma’. Alguna de ellas me abrasó de nuevo con su repercusión en España y Latinoamérica y nunca las he podido bajar del repertorio”, indica Víctor, quien reconoce que “el éxito puede producir insatisfacción, eso sí, mucho más cuando no lo tienes”.

En 1971 ya había hecho dos giras largas por Latinoamérica “y ya sabía más cosas”. Compuso “Dame la mano”, un tema que intentaba ser comercial”, indica. Y añade: “Pero a mí me gustaban más ‘Por eso estoy aquí’, ‘En un pequeño cuarto de un hotel’, ‘Los domingos’ o ‘Un hombre solo’”. No obstante, el de Mieres indica que “el éxito de todas estas canciones fue relativo porque el arrastre de ‘Quiero abrazarte tanto’ aún Pesaba”.

Aparece Ana Belén

Entonces pasó algo. “En 1971 me encontré con Ana Belén, poco después rodamos la película ‘Morbo’ con Gonzalo Suárez y ya no nos separamos. También rodamos en 1972 un musical atípico ‘Al diablo con amor’. Escribí la banda sonora y las canciones con Gonzalo Suárez. Es un trabajo atípico, con canciones curiosas como ‘La canción del oro’ o ‘La quilla de tu navío’”, explica el cantautor nacido en 1947 en Mieres.

Un año dramático y una joya

El año siguiente, 1972, “fue un año dramático para mi trabajo. Escribí muchas canciones que envié a censura, incluso alguna que nunca debí enviar porque ya sabía la respuesta, como ‘No quiero ser militar’”, rememora. Aun así la envió “y me aplicaron algo así como ‘silencio administrativo’ que no sé si existía como tal. El caso es que la censura se negó a considerar las canciones para aquel disco y me metí en el estudio con un grande: Juan Carlos Calderón, para grabar una joyita de las que más orgulloso me siento: “Verde”, explica Víctor. Son canciones tradicionales asturianas recopiladas por el maestro Eduardo Martínez Torner de viva voz por toda Asturias, en los años 20 del pasado siglo. “Ahí está ‘Soledá’, ‘Ea mió neñín’, que es una nana insólita, ‘Ayer vite en la fonte’, ‘Dime paxarín parleru’ o ‘Pastor que tas en el monte””, detalla el cantante.

Crónica de tres años imposibles

“En 1975 edité canciones de diferentes etapas en ‘Todos tenemos un precio’”, explica Víctor sobre el LP de aquel año. “Después de travesías catastróficas, hilé un trabajo que era la crónica de tres años imposibles”, afirma. Había canciones diversas. Entre ellas “Canción para Pilar”, la primera que dedicó a Ana Belén. También estaba en ese disco “Todos tenemos un precio” escrita con el director teatral Miguel Narros “y la única que escribimos para la comedia musical ‘Woyzeck’. que la censura prohibió”. En ese LP aparecía también “La alemana” que era “una canción directa y esquinada” o “Nosotros”, un tema “que habla de nosotros, o sea todos”, explica Víctor.

Tras la dictadura

“El final de una época, la dictadura, llegó. Pero muerto el perro no se fue con él la rabia”, explica Víctor Manuel. “En un 1976 convulso, escribí canciones rabiosas como ‘Al compañero Orlando Martínez’, “Cómicos”, que daba título al disco y que fue escrita para la huelga de los actores a comienzos del 76”. También estaban allí temas irónicos como ‘Como torturar un gato’ o ‘Soy el que vende más barato’ o poemas ajenos como ‘El niño que ya no soy’ de Gabriel Celaya o ‘Manifiesto de diciembre”, indica el cantante.

La canción del Paisano y de Aida Lafuente

En 1976 Víctor grabó nuevo disco llamaba “10”. Ahí estaba la canción que le dedicó al líder comunista Horacio Fernández Inguanzo, “El paisano”. También estaba el tema “Aida Lafuente”, dedicado a la joven revolucionaria en Octubre de 1934. El disco contenía “Aire libre” de Blas de Otero; “Soy de España” un “pasodoble chusco” de la comedia musical “Ravos”, escrita por Víctor Manuel y representada en México DF durante dos semanas. “Tiempos convulsos”, añade el cantante.

También incluye el trabajo canciones como “Danza del cuélebre”, “Xiringüelu” (“Ser asturianu nun ye”); “Yeren dos güajes”, “Xuanín” o “Socialismo en libertad”. Según Víctor ese disco es “un resumen de parte de la transición política en España”.

Primer directo, primera grabación de “Asturias”

En 1977 grabó su primer directo. “La censura a la que había que someter las canciones que ibas a grabar ya había abierto la mano y en el Teatro Monumental de Madrid grabé unas cuantas en las condiciones más precarias que se puede grabar. Con un magnetofón de dos pistas, sin poder rectificar nada de lo que iba a quedar grabado”, explica Víctor Manuel. En ese disco “están algunas canciones que hasta entonces no habían podido ser grabadas, como ‘Asturias’, ‘Carta de un minero a Manuel Llaneza’ o ‘¿Qué será que todos piden?’, que hablaba de la amnistía para todos los presos políticos, canción que había cantado en el Pabellón Anaitasuna de Pamplona en 1975, sin estar autorizada y por la que pasé una noche en comisaría, seguida de una multa notable que nunca pagué”, rememora el cantante.

Así será la nueva gira

En los conciertos que celebrará a partir de junio Víctor explicará y recordará cada canción desde el nacimiento del artista en Mieres del Camino en 1947 “pasando por evocaciones de su madre, de las canciones de El Presi, el abuelo Vítor, sus primeras composiciones, su encuentro con Ana Belén o su Canción para Pilar, anécdotas curiosas, leyendas populares asturianas”, se indica en la promoción de estos nuevos conciertos. “ En lo musical, en esta gira, no faltaran sus primeras canciones de finales de los 60 (‘El cobarde’, ‘La romería’, ‘Paxarinos’ o ‘El abuelo Vítor’) a otros éxitos de su carrera ( ‘Cómo voy a olvidarme’ o El hijo del ferroviario’), o los emblemáticos de la música popular española (‘Solo pienso en ti’, ‘Soy un corazón tendido al sol’, ‘Luna’, ‘España camisa blanca…’, ‘Nada sabe tan dulce como tu boca’, ‘Quiero abrazarte tanto’, ‘Asturias’, ‘Planta 14’, ‘Ay amor’…). Las últimas composiciones como ‘Allá arriba al Norte’ o ‘Digo España’ también tendrán su hueco junto a otros que, como dice Víctor Manuel, “no han tenido igual fortuna”.