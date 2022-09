Tiktok no solo está de moda para los adolescentes. Hay cuentas que también hacen humor para adultos. Es el caso de @Meryfos, una tiktoker que ha hecho un parodia de los diferentes periodos escolares.

En el vídeo se puede ver cómo eran los profesores en la década de los 60, los 80, los 2000, y finalmente, 2027; una predicción que ha sorprendido al mismísimo Pérez Reverte en Twitter. "El cole en 2027, o antes, o casi ya", escribe.

La chica comienza diciendo: "Bueno chicos, vamos a empezar corrigiendo los ejercicios no vinculantes que realizasteis el otro día". "Lo primero, no hay respuestas buenas o malas, simplemente respuestas diversas a las diferentes cuestiones. Por ejemplo, Danerys, ante la pregunta que te hicimos de la fotosíntesis, dices que es sacarte fotos con tus amigas. Por supuesto no está mal. Has unido foto y síntesis y te has hecho tu propia idea. Eso implica una imaginación desbordante. Yo calificaría este ejercicio no vinculante tuyo con audacia", zanja.

Uno de los usuarios que responden al reportero de guerra apunta: "Es la pura realidad".