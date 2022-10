Cuando las normas estatales y las religiosas entran en conflicto

¿Está en su derecho un profesor de un colegio confesional a no acudir a una ceremonia religiosa organizada por su empresa? ¿Puede un militar negarse, por motivos de conciencia, a participar en un acto de homenaje a las Fuerzas Armadas que incluye una parada para rendir honores a la Virgen de los Desamparados?

A esas y a otras muchas preguntas más da respuesta, tirando de jurisprudencia, el manual "Derecho y Religión", elaborado por el catedrático de la Universidad de Oviedo Juan Ferreiro Galguera. Una obra recién publicada en la editorial Tirant lo Blanch que intenta arrojar luz sobre el contenido, a veces confuso, que tiene para los alumnos más bisoños la asignatura de Derecho Eclesiástico del Estado. Tan confuso como resulta a veces la propia imbricación de la religión en el ordenamiento jurídico español.

Dice su autor, precisamente, que con el manual ha tratado de "dar soluciones jurídicas a los problemas fundamentales que se plantean entre las normas religiosas y las normas estatales, tanto en el plano de los comportamientos individuales, como en el de los comportamientos de grupos, así como en el de las actitudes de los poderes públicos de un Estado aconfesional debe adoptar ante la religión y las ideologías".

El manual lo ha hecho dirigido sobre todo a los alumnos de Derecho dependiendo del año en el que cursen esta asignatura. En el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, se trata de una asignatura que se da en el primer curso, pero, como dice Ferreiro, "también puede resultar de interés para cualquier persona que tenga curiosidad por esta temática. En este sentido creo que puede ser interesante para políticos y periodistas que lidian constantemente con estos temas".

En la elaboración de este trabajo ha pesado mucho que "esta asignatura tiene un carácter multidisciplinar, porque se refiere a temas que conectan con otras ramas de derecho como el derecho constitucional, el civil, el penal, el administrativo, el procesal, el financiero y el internacional". Muchas ramas porque, como bien reconoce su autor, "son muchas las áreas donde se pueden plantear conflictos entre la religión y el derecho, y por eso hemos planteado el manual como una serie de capítulos referidos cada uno de ellos a una de estas áreas conflictivas". El libro resalta momentos significativos de este tipo de problemas a lo largo de la historia y pasa luego a abordar las fuentes, "esto es, los instrumentos jurídicos que nos sirven para resolver esta problemática, y luego los principios generales del derecho que habría que aplicar un jurista para resolver estos conflictos en el caso que no hubiera ley y costumbre aplicable".

Cada uno de los restantes capítulos están dedicados a un conflicto concreto, "desde la libertad religiosa de los individuos, analizando, entre muchos otros, los conflictos que plantea la decisión de una persona de llevar o no llevar símbolos religiosos en el atuendo; piénsese en el terrible caso de la joven iraní Masha Amini, por poner un ejemplo de máxima actualidad". En el caso de la libertad religiosa de los grupos se aborda, por ejemplo, toda la problemática los permisos urbanísticos que necesitan la apertura de un lugar de culto o de un cementerio religioso privado, etcétera, o el problema de los grupos denominados sectas. En otro capítulo se reseña la asistencia religiosa en lugares donde los internos no pueden salir como cárceles, hospitales o incluso en las fuerzas armadas. "¿Qué pasa si un preso pide la asistencia religiosa de una confesión y no se le da porque es muy minoritaria o sin dar razón alguna? ¿Puede un preso o un enfermo solicitar asistencia espiritual no religiosa? ¿Por qué y cuándo paga el Estado esos servicios?", enumera Ferreiro.

La financiación de las confesiones, la libertad de educación, la libertad de expresión como manifestación de la libertad ideológica o la objeción de conciencia son otros temas de abordaje jurídico.